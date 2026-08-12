Localizan cuerpo sin vida con características de custodia del penal de Aguaruto tras reporte de secuestro en Culiacán

Un cuerpo sin vida con características coincidentes con las de una custodia del penal de Aguaruto, reportada como privada de la libertad este martes 11 de agosto, fue localizado en la localidad de Campo El Diez, en Culiacán, Sinaloa; la Fiscalía General del Estado realizará los estudios periciales para confirmar oficialmente su identidad.

La mujer había sido reportada como desaparecida horas antes, luego de que sujetos armados presuntamente la sacaran de su domicilio en el sector Santa Rocío.

¿Dónde localizaron el cuerpo de la custodia de Aguaruto?

El hallazgo ocurrió en Campo El Diez, comunidad ubicada en el municipio de Culiacán, después de que durante las primeras horas del caso se activaran acciones de búsqueda para encontrar a la trabajadora del área de seguridad del Centro Penitenciario Aguaruto.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, el cuerpo presenta características que coinciden con María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años, quien fue vista por última vez este martes 11 de agosto en un domicilio de la colonia Santa Rocío; la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recibió el reporte mediante una llamada anónima al 089 y notificó el caso a las autoridades correspondientes.

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Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que la Fiscalía de Sinaloa lleva a cabo ya la investigación para esclarecer los hechos y la persona localizada cuenta con características de la mujer desaparecida, pero de manera previa, la institución publicó una ficha de búsqueda de la mujer que fue privada de la libertad.

La custodia fue privada de la libertad en Santa Rocío

Antes del hallazgo, la trabajadora del penal había sido reportada como desaparecida después de que hombres armados presuntamente arribaran a un domicilio de la colonia Santa Rocío.

Los primeros reportes señalaron que los sujetos sometieron a la mujer y la obligaron a subir a una camioneta SUV blanca, para después abandonar el lugar con rumbo desconocido.