Rescatan a persona secuestrada y detienen a tres personas en Teotihuacán, Edomex; pidieron rescate a familiares

Se reportó la detención de tres personas en el municipio de Teotihuacán, Estado de México (Edomex) tras ser acusados por presunta participación en el secuestro de una persona, de quien se desconoce su identidad.

La captura se llevó a cabo por los trabajos de investigación por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, del estado de Tlaxcala.

De Tlaxcala al Edomex: Así fue el rastreo e investigación para ubicar a la víctima de secuestro

Los primeros reportes señalan que el pasado 5 de agosto, autoridades de Tlaxcala recibieron una denuncia al número de emergencia en la que se informaba la desaparición de una persona; al parecer el reporte fue levantado por un familiar de la víctima.

Familiares aseguraron que se les contacto por medio de mensajes en los que se les exigía una importante suma de dinero a cambio de su liberación, hechos que se dieron en el municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala.

Al investigar, se percataron que la última ubicación de la unidad donde viajaba la víctima reveló que se encontraba en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, por lo que las autoridades de ambas regiones se coordinaron para comenzar con las labores de búsqueda e investigación.

En el rescate, y con el apoyo de un dron, lograron percibir movimiento en un inmueble en el que se encontraban los responsables del secuestro junto con la víctima.

Los individuos, encontrados en el inmueble, estaban relacionados con un vehículo vehículo investigado en calles de la colonia Centro, información que permitió a los elementos estatales intervenir de manera.

La coordinación entre la #SSEdoMex y el #C5i de Tlaxcala permitió localizar y rescatar a una persona que habría sido privada de la libertad; en la acción, se detuvo a tres probables responsables.



Tras recibir un reporte al 9️⃣-1️⃣-1️⃣ sobre la exigencia de dinero para liberar a la… pic.twitter.com/zputVPkkcL — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) August 10, 2026

¿Quiénes son los detenidos por secuestro en Teotihuacán?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reveló que los tres detenidos se tratan de Sergio “N”, de 20 años; Fabián “N”, de 23 años; y Karla “N”, de 43 años.

Además de la detención, una unidad les fue asegurada, así como tres teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente como parte de las investigaciones.

Tras informarles los derechos que la ley les confiere, las tres personas detenidas y los indicios asegurados fueron trasladadas y presentadas ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.