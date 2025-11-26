Balacera en Boulevard Puerto Aéreo: Ataque armado contra taxi deja heridos en Tijuana

Hoy, 26 de noviembre, una balacera en Tijuana, Baja California, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el Boulevard Puerto Aéreo, luego de que un taxi del aeropuerto fue atacado a tiros a plena luz del día; el incidente ocurrió cuando delincuentes armados interceptaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones, dejando personas heridas y caos vial.

¿Cómo ocurrió la balacera en el Boulevard Puerto Aéreo de Tijuana?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió casi al cruce con avenida Bellas Artes, cuando un taxi tipo van, de los que operan exclusivamente para el aeropuerto, circulaba con tres pasajeros. Testigos indican a medios locales que en esa zona, presuntamente, una camioneta se emparejó a la unidad y desde las ventanas, sujetos armados abrieron fuego con armas largas.

Tras los primeros disparos, el conductor avanzó unos metros intentando salir de la zona, pero debido a las lesiones perdió el control y terminó detenido sobre el Boulevard Puerto Aéreo.

Luego de ser alertados en el número de emergencia, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y federales desplegaron un operativo inmediato en los alrededores del Boulevard Puerto Aéreo, ampliando el perímetro y revisando accesos cercanos como los campos de Romero Manso.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también llegaron para atender a los lesionados, aplicando maniobras de RCP al chofer, mientras los otros dos tripulantes fueron trasladados a un hospital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE AGENTE DE LA FESC DURANTE BALACERA EN TIJUANA; PRESUNTO ASESINO SE DISFRAZA DE BARRENDERO Y ESCAPA

En la zona del ataque se aseguraron varios casquillos percutidos y se resguardó el taxi para las investigaciones; mientras tanto, las corporaciones mantienen la búsqueda de los agresores, quienes escaparon a bordo de la camioneta utilizada en el ataque.

La balacera en Tijuana mantiene en alerta a las autoridades, que continúan recabando evidencia para esclarecer cómo se organizó el ataque y confirmar la identidad de las personas agredidas.