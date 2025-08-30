La violencia en Sinaloa no se detiene y en menos de 24 horas, dispararon en instalaciones de otro hospital, luego de que ayer se registró un ataque armado contra el área de espera del Hospital Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del Hospital General de Culiacán, ubicado por carretera a Imala.

#SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del Hospital General de Culiacán, ubicado por carretera a Imala. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la situación.

Reportan disparos dentro de clínica privada en Sinaloa

En un hecho distinto, las autoridades también dieron a conocer que este sábado se reportaron detonaciones de arma de fuego en el interior de una clínica privada en la colonia Centro, entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza.

Fuentes de seguridad comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que al Hospital General de Culiacán habría entrado al menos un sujeto armado y disparó contra un paciente, mientras que en el caso de la clínica privada, se trató de otro hombre armado que también habría disparado contra un paciente.

De acuerdo con la información consultada, en ambos casos, no se cuenta con reportes de personas fallecidas y la situación se encuentra controlada, pero por ahora no hay personas detenidas por ambas agresiones por disparo de arma de fuego.

#SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en el interior de una clínica privada en la colonia Centro, entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la…

¿Qué pasó en el Hospital Civil en Culiacán? Identifican a víctimas

Luego del ataque a balazos anoche contra el Hospital Civil de Culiacán, se reportó un saldo de seis personas heridas, de las cuales tres murieron.

La agresión se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando familiares de pacientes se encontraban en la sala de espera y hombres armados llegaron en un vehículo y comenzaron a disparar contra las personas.

Tragedia en #Sinaloa: Grupo armado abre fuego en hospital de Culiacán; fallecen tres hombres

🚨 Un ataque armado en el Hospital Civil de #Culiacán dejó a tres hombres muertos y tres personas heridas, incluida una adolescente. Las víctimas eran familiares de un paciente…

El vehículo en el que viajaban fue abandonado en el lugar. La Secretaría de Salud confirmó la muerte de tres hombres, quienes fueron identificados como:



Jorge Armando, de 32 años

José Ramón, de 38 años

Rubén, de 61 años de edad

Las personas heridas fueron identificadas como Heldia u Víctor, de 47 años, así como una niña de 14 años de edad.