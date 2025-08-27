SSP de Sinaloa reportó violenta riña en penal de Aguaruto.

Riña en penal de Aguaruto, Sinaloa: violencia, caos y alarma movilizaron a cuerpos de emergencia este miércoles 27 de agosto. Autoridades confirmaron que, durante la mañana de hoy, tras una serie de violentas acciones, la situación fue controlada sin dejar personas lesionadas.

¿Cómo ocurrió la riña en el penal de Aguaruto?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el altercado ocurrió durante la mañana en el Centro Penitenciario de Aguaruto, al poniente de Culiacán. Elementos policiales y del Grupo Interinstitucional acudieron de inmediato para contener la confrontación entre internos y garantizar la seguridad en el penal.

Al exterior del reclusorio se desplegaron patrullas y fuerzas federales para asegurar el perímetro, mientras que agentes de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a los módulos involucrados.

Una vez controlado el incidente, las autoridades realizaron revisiones internas para localizar posibles objetos prohibidos y evitar nuevos brotes de violencia.

De acuerdo con la SSP, se trató de un conato de riña entre personas privadas de la libertad, lo que generó tensión en la zona y movilizó de inmediato a corporaciones de seguridad. A diferencia de otros hechos recientes, en esta ocasión no se reportaron heridos.

La #SSPSinaloa informa que este 27 de agosto de 2025 se registró un conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto, en #Culiacán. La situación está completamente controlada por parte del Grupo Interinstitucional y se informa que no hubo lesionados. En este momento, se lleva a… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 27, 2025

Antecedentes de violencia en Aguaruto

Este nuevo enfrentamiento revive la preocupación por la seguridad dentro del penal de Aguaruto, donde en los últimos meses se han registrado múltiples hechos violentos.

El pasado 15 de agosto, tres internos resultaron heridos en una riña que incluyó detonaciones de arma de fuego y requirió traslado hospitalario; una semana antes, una revisión reveló armas, cargadores, drogas y equipos de comunicación en manos de los internos.

Entre mayo y junio de 2025, tres enfrentamientos dejaron saldo fatal: el 21 de mayo una balacera entre custodios e internos desató caos dentro del penal, mientras que el 26 y 27 de junio se registraron dos riñas consecutivas que provocaron la muerte de cuatro reclusos y lesiones a varios más.

La recurrencia de estos hechos coloca nuevamente al penal de Aguaruto bajo el foco de atención y refuerza las críticas por el control que ejercen grupos criminales desde su interior.