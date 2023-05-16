Grupo México podría adquirir Banamex: Esto dijo AMLO

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de la compra de Banco Nacional de México (Banamex) por parte de Grupo México. En ese sentido, el presidente dijo que las negociaciones "van muy bien".

“Si van a ser los de Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto”, dijo AMLO. Asimismo, destacó que ve con buenos ojos la compra de Banamex, ya que se están cumpliendo las recomendaciones; sin embargo, falta revisar la parte del pago de impuestos y confió que se pagarían, no como pasó con el gobierno de Vicente Fox.

Grupo México podría comprar Banamex por 7 mil millones

De acuerdo con la agencia Reuters, el acuerdo propuesto por Grupo México, liderado por Germán Larrea, para la compra de Banamex a Citigroup está valuado en 7 mil millones de dólares.

Cabe destacar que la razón de la venta del gigante bancario corresponde a los esfuerzos de la directora general, Jane Fraser, para vender algunas operaciones internacionales y simplificar el negocio, cuyos planes tienen más de un año.

Banamex afirma a sus clientes que no cambiará ninguna función tras la venta

Banamex, a través de un comunicado, aseveró que no habrá cambios en la operación ni en los servicios que actualmente tienen las personas contratados. "Banco Nacional de México lleva 137 años operando en nuestro país y lo continuará haciendo, como lo demuestran su historia, tradición, fortaleza y compromiso", se puede leer.

Fue el 11 de enero cuando Citigroup anunció la intención de salir de los negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México, por lo que se prevé que el proceso de venta comenzaría en los próximos meses.

La decisión, se especificó, está alineada con decisiones anteriores para simplificar la estrategia y operaciones, incluyendo la creación del negocio de Global Wealth y el anuncio de su intención de salir de la banca de consumo en 13 mercados de Asia y la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).