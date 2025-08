En una ciudad que no es la suya, entre tratamientos médicos, jornadas cansadas y la agotadora lucha para conseguir medicamentos que lo ayuden a librar la batalla contra el cáncer, Angelito celebró su cumpleaños en Xalapa, Veracruz.

A los 8 meses, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, desde ese entonces, Martha, su madre, ha sostenido una batalla diaria para mantener a su hijo con salud, algo realmente complicado en un país que no cuenta con las medicinas suficientes.

“No puedo respirar mucho, como estoy en tratamiento de cáncer, no puedo respirar mucho”, dijo Angelito.

Llevan dos años luchando por medicinas para el cáncer de Angelito

Angelito y Martha, su madre, llegaron a Xalapa, Veracruz, desde hace dos años, buscando una alternativa para el cáncer de pulmón, que en la comunidad de Tepeaca, Puebla, no lograron encontrar.

Hoy, el menor recibe tratamiento particular, el cual representa un gasto de hasta 6 mil pesos al mes, esto sin contar lo que gastan en alimentación y en el transporte, convirtiéndose en una batalla sin el apoyo suficiente del gobierno.

Todos los días, Angelito, enfrenta una dura batalla con su padecimiento. Los días buenos se mezclan con los complicados, su madre asegura que hay ocasiones en las que su hijo no puede levantarse, no quiere comer y no puede dormir.

La batalla de la madre de Angelito para seguir con el tratamiento médico

A pesar de las adversidades y el duro camino que les ha tocado recorrer, Angelito estuvo de fiesta por sus 7 añitos.

Martha, continúa pidiendo ayuda con una cartulina en mano, mientras trabaja limpiando casas o como puede para ayudar a su hijo contra la batalla del cáncer de pulmón; su madre asegura que cada peso que junta está destinado al tratamiento de Angelito, quien ha aprendido a vivir con esta enfermedad a lo largo de su vida.

Morena rechaza proyecto para la atención del cáncer infantil

Y mientras niños como Angelito se aferran a la vida y luchan día a día contra el cáncer, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, rechazó un proyecto enfocado en la atención del cáncer infantil en México, enfermedad que es considerada la segunda causa de muerte en niñas de 5 a 14 años.

Los diputados de la Comisión de Salud argumentaron que el proyecto no era necesario debido a que ya existen mecanismos de apoyo. Como el apoyo económico, pues los menores con cáncer ya reciben un apoyo bimestral de 6 mil pesos, lo que, según los legisladores, es una medida suficiente para mitigar la carga financiera.