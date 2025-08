Ulises “N” enfrenta un arraigo que ya dura 19 meses debido a una denuncia por abuso presentada por su ex pareja, Verónica “N”. Él sostiene que las acusaciones son falsas y atribuye la denuncia a celos y conflictos personales.

En entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA), el también exfutbolista expresó que la situación escaló hasta recibir amenazas de extorsión por un monto de un millón de pesos, lo que llevó a Ulises a alzar la voz y hacer pública su historia, buscando que se reconozca que la violencia no tiene género.

Ulises contó que vivió momentos de violencia física por parte de su ex pareja. Dijo que sufrió agresiones como cachetadas y un episodio donde incluso le arrojaron té caliente en la cara. También relató que en varias ocasiones fue encerrado contra su voluntad, tanto en su casa como en la de Verónica. “Me amenazó y me decía que tenía muchos alcances en la Fiscalía y políticos, porque a ella la conocía mucha gente. Que su poder era absoluto”, expresó Ulises.

Denuncia, amenazas y arraigo: el relato de Ulises sobre su proceso judicial

Ulises explicó que el proceso inició con una denuncia por lesiones, originada en los problemas de la relación. No obstante, él asegura que al negarse a retomar la relación, su ex pareja cambió la acusación a un delito de abuso sexual.

Desde entonces, Ulises está bajo arraigo domiciliario y denuncia que las investigaciones fueron aceleradas, mientras él intentaba demostrar su inocencia entregando escritos y evidencias a la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

Ulises lamenta que su caso reste credibilidad a la lucha legítima contra la violencia de género. “Siempre he estado a favor de la lucha de las mujeres, pero no está bien que por un tema de celos hagan este tipo de denuncias mermen la lucha de mujeres que en verdad así han sido violentadas”, afirmó. También mencionó que muchos hombres que atraviesan situaciones similares no se atreven a hablar por miedo o vergüenza.

Ulises pide justicia y transparencia para evitar que la violencia se convierta en arma de manipulaciones

En medio de la polémica, Ulises pidió a las autoridades mayor transparencia en el proceso judicial y aseguró que no acepta extorsiones de ningún tipo, porque mencionó que su expareja le pidió una suma monetaria supuestamente para detener el proceso en su contra. “Una persona que es violentada no pide dinero, pide justicia”, manifestó.

Por último, Ulises reiteró su llamado a que su caso reciba una revisión justa y detallada para evitar que se cometan injusticias que dañen tanto la lucha contra la violencia de género como a personas inocentes.