Beatriz Gutiérrez y Jill Biden participan en Fandangos por la lectura

Ciudad de México. Este lunes, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y esposa del presidente López Obrador, encabezó en Palacio Nacional, los Fandangos por la lectura, junto con la Primera Dama de Estado Unidos, Jill Biden.

Ahí, la doctora Jill Biden, destacó la amistad que tiene con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller y con quién aseguró tienen mucho en común, como el amor por la literatura, su pasión por el aprendizaje y ayudar a otros a aprender.

“Nuestra amistad ha crecido y ha surgido de ese amor que nosotros compartimos, así que el día de ayer que vi a Beatriz, fue como reunirme con una vieja amiga, gracias por hacer mi visita a la Ciudad de México algo tan especial”.

En el Salón Tesorería de #PalacioNacional, la Primera Dama #JillBiden participó en el Fandango por la Lectura.



Ahí, la doctora #Biden, destacó la amistad que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller, de quien aseguró que tiene mucho en común, como el amor por la #literatura pic.twitter.com/IvNXLmhfrq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

La esposa del presidente, Joe Biden, mencionó que el arte es algo poderoso, la poesía, la prosa, la danza y la música.

“Nos pueden unir a través del tiempo, y el espacio, a través de los idiomas, y de las fronteras, nos muestran que nuestras diferencias son algo que debemos preciar y que nuestras similitudes son infinitas”.

Jill Biden recordó que el pasado 12 de diciembre se celebró el Bicentenario de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Destacó que con el paso de los siglos la alianza y muchas cosas han cambiado, sin embargo, los lazos tan profundos que unen a ambas naciones siguen siendo los mismos.

“Ambos compartimos el entendimiento de que la libertad, que la libertad de expresión, de prensa, es el fundamento de la democracia y que la voz del pueblo, realmente jamás puede ser acallada, creemos que la familia es lo que nos hace un ser completo.

Beatriz Gutiérrez Müller destaca la importancia de la lectura

La escritora Beatriz Gutierrez Müller, ante la Primera Dama estadounidense, destacó que el que tiene un libro por amigo no está solo y mencionó que el Fandango por la Lectura es una gran iniciativa.

“Este Fandango reviste una especial importancia pues se da en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a ellos y a sus pueblos, a todos nosotros, nada más grande desearíamos que con estas iniciativas, transformemos la conciencia de jóvenes. La lectura enriquece a personas, a comunidades, los libros son amigos y maestros al mismo tiempo ..”

Finalmente Beatriz Gutierrez agradeció la visita de Jill Biden y su participación en este evento que mencionó no olvidará.

“Muchísimas gracias doctora, en realidad hemos hecho química desde el inicio, amamos la docencia, las lenguas, dialogar con los demás, enseñar y aprender también.

En este evento las y los participantes leyeron algunas poesías y disfrutaron del ballet de Amalia Hernández y del sonido del Mariachi