Mientras dormía: riña sangrienta, choque con Metrobús y otro bebé abandonado en CDMX

La Ciudad de México vivió una jornada marcada por hechos de violencia, accidentes y conmoción social que encendieron las alertas de autoridades y ciudadanos: una riña en la colonia Doctores, un choque por alcohol en Vallejo y hasta un bebé abandonado calles de la CDMX.

¿Qué pasó en la colonia Doctores?

En calles de la colonia Doctores, un motociclista resultó gravemente herido con arma blanca. La víctima circulaba por la esquina de Doctor Velázquez y Doctor Lucio cuando fue sorprendido por un hombre que le provocó una herida en el abdomen.

El joven fue trasladado de emergencia en una ambulancia particular, mientras que el agresor escapó. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, desplegaron un operativo para dar con el responsable de este ataque.

Accidente con el Metrobús en Vallejo

Más tarde, en la colonia Industrial Vallejo, un fuerte choque involucró a un convoy del Metrobús. Testigos aseguran que el conductor de un automóvil blanco se pasó la luz roja del semáforo en el cruce de Poniente 140 y Calzada Vallejo, impactando primero contra un auto de lujo y después contra el transporte público de la Ciudad de México.

El saldo preliminar fue de al menos dos personas lesionadas, atendidas en el lugar por paramédicos. Autoridades investigan si el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

¡Sorpresa en la Industrial! Bebé abandonado en calles de CDMX

Finalmente, un hecho estremeció a vecinos de la colonia Industrial: un ciclista que circulaba por la calle Euzcaro y Misterios encontró a un bebé recién nacido abandonado en plena cinta asfáltica de CDMX.

El hombre cubrió al bebé con una sudadera mientras llegaban paramédicos de una ambulancia particular, quienes trasladaron al menor a un hospital cercano, donde se reporta estable y bajo atención médica. La policía ya inició la búsqueda de los padres para esclarecer lo sucedido.

Estos tres incidentes reflejan la vulnerabilidad que enfrentan día a día los capitalinos en materia de seguridad, vialidad y responsabilidad social.