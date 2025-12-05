Captan a hombre golpeando a su perro en Jalisco; supuestamente intentó morder a un niño

Reportaron un presunto caso de maltrato animal en Zapopan, Jalisco, luego de que un sujeto fuera captado dándole puñetazos en el hocico a un perro de raza mediana mientras lo paseaba por el parque Los Pinitos, ubicado en el cruce de Sirio y Toro.

¿Por qué golpeó al perro en Jalisco?

La escena, registrada por testigos, muestra al hombre agrediendo al animal bajo el argumento de que estaba “reprendiéndolo” porque presuntamente había intentado morder a un menor de edad.

En las imágenes se escucha al agresor justificarse ante quienes lo increpan: “Está queriendo atacar a un chavo de allá. Todos los animales padres de perros los muerden para que se calmen… lo estoy reprendiendo porque quiere atacar al chamaco”.

Incluso, cuando una persona le cuestiona su actuar, él insiste en que esa es “la manera correcta” debido a que el perro “no está castrado” y había sido “atacado previamente”, por lo que le dicen que no justifica que él también lo ataque.

Un sujeto fue captado reprendiendo y g0lpe4ndo a un perro en un parque de Zapopan.

Testigos denuncian maltrato animal; agresor huyó antes de que llegara la policía

Los presentes realizaron el reporte correspondiente a la Policía Municipal de Zapopan. No obstante, cuando los oficiales arribaron al lugar, el sujeto ya no se encontraba en la zona. Según testigos, tras notar que era grabado y cuestionado por su conducta, decidió retirarse del parque con el perro.

Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal ante la Unidad de Protección Animal o el Ministerio Público, aunque los habitantes de la zona exigen que el agresor sea localizado y sancionado conforme a la ley.

¿Cómo corregir o adiestrar a un perro de forma adecuada y sin violencia?

Especialistas en comportamiento canino coinciden en que golpear, gritar o castigar físicamente a un perro no solo es maltrato animal, sino que también resulta contraproducente. Estas acciones generan miedo, estrés y pueden provocar que el animal se vuelva más inseguro o agresivo.

Las prácticas correctas de adiestramiento incluyen:



Refuerzo positivo: premiar las conductas deseadas con comida, caricias o elogios.

Correcciones no violentas: retirar el premio, redirigir la conducta o utilizar comandos firmes sin agresión.

Socialización temprana: convivir con personas, otros perros y distintos entornos.

Ejercicio y estímulo mental diario: paseos, juegos y rutinas estructuradas.

Consultar a un etólogo o adiestrador profesional cuando el perro muestra conductas agresivas o de miedo.

El uso de la violencia no corrige, solo daña y agrava problemas de comportamiento.

Sanciones por maltrato animal en Jalisco

En Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales establece sanciones administrativas y penales para quienes ejerzan violencia contra mascotas. Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden incluir:



Multas económicas que van de 20 a 200 UMA.

Aseguramiento del animal por parte de autoridades.

Procedimientos penales cuando exista dolo o lesiones graves.

Prisión de seis meses a cuatro años, además de multas, si el maltrato causa daño severo o la muerte del animal.

Las autoridades reiteran que cualquier persona puede denunciar casos de maltrato ante la Policía Municipal, la Unidad de Protección Animal o la Fiscalía.