¿Estamos en crisis de natalidad? En los últimos años, el interés de las y los jóvenes en tener hijos es cada vez menor, esto provocado por diversos factores como la falta de empleo, el aumento de precios, así como a la ola de inseguridad a la que se enfrenta México.

“El hecho de que ya vivimos en un país que no cuenta con seguridad dentro de tu casa”. compartió Ilse, estudiante.

Tan solo en el 2024, se registraron 1.6 millones de bebés en México, una cifra preocupante al ser comparadas con los 2.3 millones de bebés que había en 2015, hace más de una década.

¿Por qué los jóvenes en México ya no quieren tener hijos?

Según expertos, la razón principal por la que los mexicanos ya no quieren tener hijos es la violencia que azota al país, lo que ha generado miedo e incertidumbre por el futuro que pueden tener las nuevas generaciones.

“Si mi hijo fuera niña, me daría incertidumbre o miedo por todo lo que está pasando, especialmente lo relacionado a las mujeres, en el caso de los feminicidios”, explicó Karina, estudiante.

Y es que en México, la violencia contra las mujeres es latente, alcanzando cifras alarmantes año con año. A esto le sumamos las desapariciones de hombres y mujeres, así como los hallazgos de fosas clandestinas con miles de cuerpos alrededor de la República Mexicana.

¿Habrá consecuencias por la falta de hijos en México?

El Consejo Nacional de Población, calcula que en el año 2050, por cada 100 personas en edad laboral, habrá 25.7 personas de 65 años o más, cifra mayor a la cifra actual

Ahora imagínese envejecer en un país con pocos jóvenes, donde no se puede, ni se podrá vivir de las migajas que quiera repartir el Gobierno.

“Ya no basta con que los gobiernos decidan, la sociedad tiene que invertir en estas decisiones (...) Hoy la gobernabilidad ya no es garante de la viabilidad social”, explicó Francisco Javier Jiménez Ruiz, Doctor en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque el no tener hijos sea respetado, esta decisión podría afectar a millones de mexicanos en un futuro, ya que se acelera el envejecimiento poblacional, por lo que en un futuro habrá muchas más personas viejas y menos jóvenes para cuidarlas.