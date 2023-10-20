¿Serás afortunado? Algunos beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán en octubre 2023 los pagos equivalentes a cuatro meses. Te decimos qué requisitos tienen que cumplir las personas que lo recibirán.

Este apoyo económico lo otorga el gobierno federal a estudiantes de escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria, menores de 18 años, que provienen de familias con bajos ingresos.

¿Cuánto dinero depositarán de la Beca Benito Juárez en octubre 2023?

Este mes es cuando se depositarán los dos últimos bimestres del año, por lo que los alumnos beneficiarios recibirán un depósito total de 3 mil 500 pesos, es decir, 875 pesos por cada uno de los últimos cuatro meses del año.

Si tu familia es beneficiaria de la Beca de Educación #Básica desde antes de julio de 2023 y tu tarjeta del @bbienestarmx está ACTIVA...



¡RECIBIRÁS EL PAGO DE TU BECA EN OCTUBRE!



Conoce la fecha del depósito en https://t.co/p4QJJIWU6v



Más información en https://t.co/9fgjFPVaUE pic.twitter.com/sf10XyZLWN — BecasBenito (@BecasBenito) October 14, 2023

¿Qué estudiantes recibirán el pago doble de la beca Benito Juárez en octubre 2023?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez indicó los requisitos que deberán cumplir los alumnos de educación básica para poder recibir el pago doble:



Haber ingresado al padrón antes o en julio de 2023.

Contar con tarjeta del Banco del Bienestar

Para saber en qué fecha te depositarán, será necesario entrar al portal de becas Benito Juárez y colocar la información que se pide, en este caso la CURP.

Consulta la fecha de pago de tu beca en el Buscador de Estatus:

1. Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta

2. Busca la sección Becas Emitidas

3. Selecciona el año 2023

4. Da clic en Tercera Emisión

Si beneficiario no cuenta con su tarjeta del Bienestar, podrá consultar el apartado Bancarización en el Buscador de Estatus y conocer cuándo y dónde le entregarán el plástico durante octubre.

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El pasado 29 de septiembre la dependencia dio a conocer que el pago de la beca Benito Juárez se adelantaría para octubre. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las familias que ingresaron al programa antes de julio de 2023 y que todavía cobran en una Sede Operativa Temporal tendrán que esperar hasta diciembre para conocer el lugar, fecha y hora de pago.

“En caso de requerir asistencia o aclaraciones adicionales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez pone a disposición de las familias beneficiadas el número telefónico 55 1162 0300, donde recibirán orientación del proceso de cobro”, se menciona.