¿Cómo lo hizo? Billie Eilish estrena look y rompe Instagram

Billie Eilish se ha consagrado como una de las grandes protagonistas del mundo de la música en los últimos dos años, y muestra de ello es que todos están al pendiente de sus redes sociales.

La mañana de este miércoles, la californiana sorprendió a todos con su cambio de look, pues dejó en el pasado el look bicolor negro y verde que había usado desde 2019 para dar paso a un tono rubio completamente.

Fueron dos las publicaciones con las que Eilish presentó su nuevo color de cabellera, y como era de esperarse, el internet enloqueció por completo.

Billie Eilish se convirtió en la persona que más rápido ha llegado al millón de ‘likes’ en una sola publicación de Instagram, pues sólo pasaron seis minutos desde que hizo la publicación hasta que alcanzó la increíble cifra.

A la media hora de haber hecho la publicación, ya había superado la marca de los 3 millones y medio de ‘likes’, y en sólo dos horas alcanzó los 9 millones 520 mil ‘me gusta’, una marca nunca antes vista.

El récord previo lo ostentaba la socialité, influencer y empresaria Kylie Jenner, quien en agosto de 2018 había alcanzado la marca del millón de ‘likes’ con una fotografía de ella junto a su pequeña hija, Stormi.

Por si fuera poco, Eilish también compartió un video en el que luce su “nueva” cabellera. El video superó los 11 millones 370 mil ‘likes’ en poco más de dos horas.

Fanáticos y celebridades de Eilish quedaron sorprendidos por el cambio de imagen de la cantante, y la gran mayoría lo recibió de forma positiva.

Desde que grabó su primer EP, en 2016, Billie Eilish se había caracterizado por usar tintes poco comúnes para su cabello. Antes de teñirse el cabello de verde, lo tuvo pintado de gris, azul y morado.

¿EL INICIO DE UNA NUEVA ERA?

El cambio de imagen de Eilish provocó que sus fanáticos promovieran todo tipo de teorías sobre la llegada de un nuevo álbum de la cantante.

“Cabello nuevo, música nueva, álbum nuevo”, dice una de las reacciones de sus seguidores en Twitter.

Billie Eilish confesó que ya ha estado trabajando en música nueva junto a su hermano y productor, Finneas, pero no ha mencionado si llegará un nuevo álbum nuevo este año.

Tras el lanzamiento de su álbum debut, ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, Eilish ha lanzado cinco sencillos: ‘Lo Vas a Olvidar’ (dueto con Rosalía), ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘No Time to Die’ (tema de 007) y ‘Everything I Wanted’, tema con la que ganó el Grammy a Grabación del Año el pasado domingo.

