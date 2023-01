Bitácora AM | ¿Quién detiene a los infractores de la Ley Antitabaco?

El 15 de enero de 2023 entró en vigor la Ley Antitabaco, que prohíbe la exhibición de cigarros y fumar en la vía pública, a pesar de eso, en las calles se puede ver a los infractores, pero nadie sabe quién los puede detener y remitirlos al Juzgado Cívico.

La Ley Antitabaco no es clara, por una parte señala que no se puede fumar en lugares como terrazas, parques, paraderos de transporte, playas y mercados; pero no se sabe quién puede detener a los fumadores que no cumplan con lo que indica.

¿Aquellos que continúen fumando en vía pública, quién los va a remitir ante las autoridades? Los fumadores no tienen claro qué autoridad los podrá llevar a cualquiera de los 73 Juzgados Cívicos de la CDMX.

Óscar Flores, subdirector de Cultura Cívica, explicó que la sanción a los infractores va de mil 037 a tres mil 100 pesos, también pueden ser 36 horas de arresto o 18 horas de trabajo comunitario.