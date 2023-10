Marchas en CDMX hoy 17 de octubre: Se prevén 14 bloqueos en la CDMX

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este martes 17 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Marchas en CDMX para hoy martes 17 de octubre de 2023

Estas son las manifestaciones previstas para este martes 17 de octubre en la capital.

Bloqueos previstos en diversos puntos por parte de integrantes del Poder Judicial

Los sindicalizados tienen previsto concentrarse a partir de las 08:00 horas en diversos puntos donde están sus sedes:

● Edificio sede San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque.

● Instituto de la Judicatura Federal, ubicado en Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque.

● Edificio Sede Insurgentes Sur, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel.

● Edificio Prisma, ubicado Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel.

● Edificio Florida, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida.



● Edificio Ajusco, ubicado en Picacho Ajusco No. 170 - 200, Col. Jardines en la Montaña. ● Edificio Reclusorio Preventivo Norte, ubicado en Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar.

● Edificio Reclusorio Preventivo Sur, ubicado en Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa.

● Almacén General, ubicado en Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial.

● Edificios Revolución, ubicados en Av. Revolución No. 1508 – 1340, Col. Guadalupe Inn. ● Edificio Periférico Sur y Las Flores, ubicado en Blvd. López Mateos No. 1950 – 2321, Col. Tlacopac. ● Torre Zafiro II, ubicado en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal.

● Edificio Canoa, ubicado en Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel

● Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicada en Bucareli No. 22 – 24, Col. Centro.

06:00 HORAS | Av. México Coyoacán

Continúa cerrada la circulación en Av. México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, por manifestantes. Como alternativa vial está Av. Universidad y Av. División del Norte.

08:00 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Alrededor de 250 personas se manifestarán en contra de la iniciativa de Morena para eliminar 13 fideicomisos. Esto será en la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Lo mismo ocurrirá en el Edificio Sede del Palacio de Justicia de San Lázaro con al menos 300 personas.

10:00 HORAS | Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad de México

Alrededor de 250 personas se manifestarán y realizarán una marcha para defender los derechos laborales. La posible ruta es Plaza de la Constitución-Monte de Piedad-Tacuba-República de Chile-República de Cuba-Ignacio Allende-Donceles.

12:00 HORAS | Movimiento Socialista del Poder Popular

Cerca de 400 personas realizarán una marcha por la paz y justicia en Chiapas, como posible ruta será ruta: Av. Juárez-Eje Central Lázaro Cárdenas- Av. 5 de Mayo-Plaza de la Constitución.

Hoy No Circula para martes 17 de octubre de 2023

Para este 17 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa con holograma de verificación 1 y 2.