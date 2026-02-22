Tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desataron narcobloqueos y hechos de violencia tanto en Jalisco como en otros puntos del país, que han puesto en peligro a civiles. Otoniel Martínez, periodista de Azteca Noticias, y compañeros de Azteca Jalisco, fueron alcanzados por las agresiones mientras cubrían los hechos en la zona. Mientras el equipo viajaba hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los puntos en los que se reportan cierres de calles, una bala alcanzó la camioneta en la que se trasladaban.

🚨🔥 Así quedó la Avenida Lázaro Cárdenas en Guadalajara tras un narcobloqueo



Vehículos calcinados siguen en los carriles centrales; la zona fue acordonada por autoridades.@_otomartinez pic.twitter.com/whP3bkQIZN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

No te pierdas: Últimas noticias EN VIVO sobre la detención y abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, y todo lo qué está pasando en Jalisco

¿Qué pasó en Jalisco con Otoniel Martínez, periodista de Azteca Noticias?

El equipo de TV Azteca fue alcanzado por ráfagas de arma de fuego mientras se desplazaba en un vehículo cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque la camioneta recibió impactos en la ventanilla trasera, según confirmó Otoniel Martínez al grabar los daños.

A escasos metros del lugar se encontraban elementos de la Policía Estatal, luego de que se registrara uno de los narcobloqueos. El ataque ocurrió cuando el equipo de periodistas se retiraba tras cubrir un punto donde se incendiaron dos vehículos hoy domingo 22 de febrero.

Lee también: Esta era la recompensa millonaria que ofrecían por la captura de “El Mencho”

Al continuar su recorrido rumbo al aeropuerto, el equipo transitaba por la avenida Iberoamericana, a aproximadamente seis minutos de la terminal aérea, cuando observaron a sujetos encapuchados cerrando nuevamente la vialidad.

Tras recibir una señal para desviarse, el equipo tomó una curva, momento en el que se escucharon detonaciones y comenzaron los disparos contra vehículos.

🚨 #IMPORTANTE | La jornada de violencia no cesa...



El vehículo en el que viajaban nuestros compañeros de Azteca Noticias, @_otomartinez y @stevanarzate, fue atacado a balazos en #Guadalajara.



La unidad recibió varios impactos de arma de fuego. pic.twitter.com/tP1O9ANbn8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Crisis de seguridad en México por la muerte de “El Mencho”

Autoridades confirmaron un operativo de fuerzas federales para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como “El Mencho”, el cual se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco

Durante la intervención, elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo aéreo, fueron atacados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El saldo fue de siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos: cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba Rubén Oseguera, cuya identidad será confirmada por autoridades periciales.