Boris Johnson renuncia como diputado del parlamento

Boris Johnson, exprimer ministro de Reino Unido, renunció este viernes 9 de junio a su cargo como diputado del parlamento británico, con efecto inmediato.

"Es muy triste dejar el parlamento, al menos por ahora", dijo el político en un comunicado, tras anunciar su dimisión, dejando su futuro político incierto.

El exprimer ministro se encuentra bajo una investigación sobre su comportamiento durante la parte más severa del confinamiento por el Covid-19; ya que se indaga si realizó fiestas en su residencia.

🚨#AlertaADN

El exprimer ministro del Reino Unido, Boris Johnson (@BorisJohnson) renuncia al parlamento tras conocerse informe sobre su conducta durante la crisis sanitaria por Covid-19 pic.twitter.com/yrQrxrbNz9 — adn40 (@adn40) June 9, 2023

"Estoy siendo forzado a abandonar por un pequeño puñado de personas, sin pruebas que respalden sus afirmaciones, y sin la aprobación ni siquiera de los miembros del Partido Conservador y mucho menos del electorado en general", agregó en su comunicado.

Los escándalos más recientes de Boris Johnson en Reino Unido

Renuncia como primer ministro

Tras la renuncia de más de 30 integrantes de su gabinete, Boris Johnson no pudo con la presión y renunció a su cargo como primer ministro, todo derivado de las acusaciones de encubrir a acosador sexual y sus fiestas durante la pandemia.

Partygate

En enero de 2022, comenzaron una serie de acusaciones contra Boris Johnson por haber asistido a reuniones en 2020, durante las restricciones de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Lo que inició una investigación en su contra y comenzaron los reclamos y exigencias para su renuncia. Finalmente superó un voto de confianza y logró quedarse como primer ministro de Reino Unido.

Chris Pincher

Boris Johnson fue acusado de conocer y guardar silencio sobre casos de abuso sexual por parte de Chris Pincher, quien fungía como subjefe del Partido Conservador.

Aunque Johnson aseguró desconocer las acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento, varios miembros del gabinete y de la oposición, pusieron en duda la transparencia de su gobierno, orillándolo a renunciar.