¡Lo golpeó por hacer su trabajo! Sujeto golpea brutalmente a guardia de seguridad por cumplir con el protocolo de acceso en Nuevo León

La violencia hizo de las suyas en una zona residencial en Nuevo León, esta vez en el municipio de Santa Catarina. Una cámara de seguridad grabó el momento en que un hombre, aparentemente experto en box, le dio una terrible golpiza a un guardia de seguridad en el sector de Valle Poniente.

Lo que más causó indignación fue que el ataque comenzó por un simple protocolo de trabajo: el guardia fotografió el coche del agresor para registrar su entrada, algo que desató la furia sin sentido del conductor.

¿Por qué el hombre golpeó al guardia de seguridad en Nuevo León?

La agresión ocurrió en la caseta de acceso a Valle Poniente, donde el guardia realizaba su labor de registrar los vehículos que ingresan al barrio residencial.

Como parte del reglamento de seguridad establecido, el trabajador tomó una fotografía del automóvil del agresor. Este protocolo es bastante común en muchos residenciales privados y fue el pretexto para que el hombre que portaba una playera gris y gorra negra se bajara de su vehículo para reclamar de forma violenta.

De los gritos a los golpes en segundos

En el video se observa cómo el guardia intenta explicar que la fotografía es obligatoria para el registro de seguridad y por consiguiente, la entrada al residencial. Sin embargo, el agresor no quiso escuchar al trabajador, que solamente realizabas sus labores.

Tras una serie de insultos y agresiones, el sujeto pasó rápidamente a la violencia física. Aprovechando su aparente ventaja como deportista, el hombre golpeó al uniformado dentro de la pequeña caseta.

Captan a visitante/residente golpeando a puñetazos a guardia de seguridad en caseta de vigilancia en Valle Poniente en #SantaCatarina 🚨🥊 #Golpe #Seguridad #Violencia pic.twitter.com/INpllG9S9s — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 12, 2026

Hombre que golpeó a guardia de seguridad en Nuevo León sería boxeador

El video se hizo viral rápidamente en redes sociales y la profesión del agresor salió a la luz de inmediato. El sujeto violentador sería un miembro o trabajador de un gimnasio de box local llamado Smokin Fist. Ante la presión social y la evidencia del video, el gimnasio no tardó en reaccionar.

A través de un comunicado publicado en Instagram, informaron que el agresor ya fue expulsado definitivamente. Mencionaron que el hombre ya había mostrado conductas violentas semanas atrás y que sus actos no representan los valores de respeto y disciplina que promueve el boxeo.

Despiden a hombre que golpeó a guardia de seguridad

El gimnasio fue tajante al señalar que rechazan completamente cualquier acto de violencia. Según el comunicado, la situación del violentador ya estaba bajo revisión por faltas al reglamento interno del lugar.