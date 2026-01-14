VIDEO: Policía muere tras persecución a alta velocidad y choque en Brasil

Durante un operativo, una patrulla de la Policía Militar de Brasil se estrelló contra un automóvil y terminó por estrellarse contra un poste el 12 de enero de 2026. Un elemento femenino de la corporación, con menos de un año de experiencia, falleció.

Cámaras captan el momento: patrulla choca a alta velocidad en la zona oeste

Una cámara de seguridad captó el momento trágico del siniestro ocurrido en Recife, en Pernambuco, a las 2:43 de la madrugada. Las imágenes muestran cómo en la Zona Oeste de la ciudad circulaban la patrulla y un auto particular, donde había un semáforo en rojo. Al llegar a una intersección, la patrulla chocó a alta velocidad.

Una lluvia ligera causó que el pavimento estuviera mojado. El coche patrulla terminó volcado y chocó en el techo contra un poste. Testigos de una gasolinería cercana corrieron a ayudar. El conductor del carro particular salió solo del vehículo herido levemente.

Luto en la policía militar: fallece la soldado Leidy Emily en trágico accidente en Recife

La soldado Leidy Emily dos Santos Ferreira perdió la vida a raíz de este incidente. Ella llevaba menos de un año en la corporación y era quien estaba en el asiento del copiloto. Los bomberos la rescataron de los fierros retorcidos de la patrulla.

En tanto que Renán Lucas de Lima Farías, el conductor de la patrulla , sufrió traumatismo craneal y fracturas en brazos y piernas. La Secretaría de Defensa Social (SDS) confirmó que Renán contaba con las autorizaciones para manejar la patrulla. Él permaneció internado con heridas graves.

Lluvia y velocidad: las causas detrás del choque fatal de la patrulla

El conductor civil presentó heridas leves, recibió atención en sitio y rechazó traslado hospitalario. Su carro mostró daños frontales. La Policía Civil inició las investigaciones.

La SDS lamentó la tragedia y destacó la preparación del policía militar herido. Las cámaras confirmaron que ningún vehículo frenó antes del cruce en medio de la lluvia.