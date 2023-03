¡Tiene crisis! Así cambió la vida de Diego, víctima de bullying en NL

A cinco meses de haber sido víctima de bullying en un salón de clases en el plantel del Conalep en el municipio de Guadalupe, Nuevo León (NL), la vida de Diego, estudiante de la carrera de Mantenimiento Automotriz, simplemente cambió, no puede ser el mismo y tiene que enfrentar las consecuencias del trauma.

Su madre, Margarita, explica lo que ha pasado con su hijo después de la agresión de la que fue víctima mientras estaba en el salón de clases.

“Emocionalmente ya no es el mismo, sí está recibiendo sus terapias psicológicas pero por decir de salud él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, sigue teniendo así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis”, refiere su mamá preocupada.

Así cambió la vida de Diego, víctima de bullying en NL

El octubre del 2022, la vida deDiego Jean Carlo, dio un vuelco y desde ese día su salud se ha visto comprometida.

Aunado a lo anterior, el haber sido atacado por la espalda por uno de sus compañeros de nombre Gerardo, su tranquilidad ha experimentado cambios emocionales.

“Me dijo la psicóloga, de que es parte del proceso, dice señora no crea que ya vamos a platicar con él y se le va a olvidar, aquí es de que pues él va a vivir con eso porque una pues fue expuesto, humillado o sea ante el público, fue agredido y lo viralizaron entonces dice esto va a ser un proceso largo”, refiere Margarita.

Diego intentó regresar a la escuela

Diego Jean Carlo tuvo la intención de regresar a clases para reintentar seguir con su vida, pero el acoso continuó, ahora sus compañeros lo molestaron lo cual lo obligó a abandonar sus estudios.

“Dice que no se siente a gusto por decir de camino al baño el murmullo: ‘Ahí va el ahorcado’, ‘Que ahí va esto'; elbullyingde que le dicen ‘Hey le vamos a hablar a Gera’, así o sea del muchacho que hizo la agresión”, relata la madre de Diego.

Aunque ante la Fiscalía estatal, la familia logró un acuerdo a su favor, la realidad es que la agresión que sufrió en manos de sus compañeros, tuvo consecuencias en la vida de un joven que desde niño vio como meta prioritaria convertirse en mecánico automotriz.