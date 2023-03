Así cambió la vida de Diego, víctima de bullying en NL

A cinco meses de haber sido víctima de bullying en un salón de clases en el plantel del Conalep en el municipio de Guadalupe, Nuevo León (NL), la vida de Diego, estudiante de la carrera de Mantenimiento Automotriz, simplemente cambió, no puede ser el mismo y tiene que enfrentar las consecuencias del trauma.

Su madre, Margarita, explica lo que ha pasado con su hijo después de la agresión de la que fue víctima mientras estaba en el salón de clases.

“Emocionalmente ya no es el mismo, sí está recibiendo sus terapias psicológicas pero por decir de salud él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, sigue teniendo así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis”, refiere su mamá preocupada.