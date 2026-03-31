Encuentra más de 150 autolesiones en el cuerpo de su hijo; madre denuncia bullying escolar en Edomex

La psicoterapeuta y activista Elizabeth Cortés rompió el silencio, pero no desde su papel profesional, sino desde uno mucho más vulnerable: el de madre. Su denuncia ha sacudido las redes sociales luego de revelar que su hijo, diagnosticado con TDAH y en tratamiento desde hace años, se hizo más de 150 cortes en el brazo como consecuencia del bullying escolar que enfrenta.

¿Qué pasó con el hijo de la psicoterapeuta Elizabeth Cortés?

En un video difundido en redes sociales, la especialista explicó que decidió hablar “no como activista, no como profesional de la salud mental… lo hago desde mi trinchera como mamá”.

Relató que desde el domingo 22 de marzo su hijo comenzó a decirle que no quería ir a la escuela: “me expresaba que no quería ir… pero pues sabemos que todos los chicos adolescentes a veces no quieren”. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

Al día siguiente, al intentar despertarlo, vivió el momento más duro: “cuando me acerqué a su cama… levanté la cobija… me di cuenta de esto. La imagen que están viendo… es el brazo de mi hijo, que tiene más de 150 cortes”.

El menor, dijo, se provocó las heridas “por situaciones de acoso escolar”, lo que provocó la preocupación y el llanto de su madre: “Yo no quiero que mi hijo sea una estadística más de suicidio por bullying”, sentenció.

El llamado urgente a autoridades por violencia escolar

Ante este panorama, Elizabeth Cortés lanzó un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que los anuncios en materia de salud mental deben traducirse en acciones reales.

“Quiero decirle que… he donado horas de mi trabajo como profesional para abordar la violencia en los colegios… y hoy me toca hablar como mamá”, expresó.

También pidió la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y del secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Hernández, a quienes dijo conocer personalmente, ya que fue alumna de ambos.

“Les pido que por favor me reciban… no nada más para atender mi causa, sino para ayudar a que las cosas cambien”, insistió.

La activista cuestionó además el actuar de autoridades municipales, al asegurar que la violencia en escuelas sigue siendo una realidad: “dicen que están haciendo muchas cosas… pero no es cierto”.

Bullying en México: cifras que reflejan una crisis

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la situación no es aislada. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI, de los 11.7 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela, el 28% reportó haber sido víctima de acoso escolar en el último año. Esto equivale a 3.3 millones de estudiantes.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021 señala que 30.7 mil menores de entre 10 y 17 años sufrieron violencia física en la escuela en los últimos 12 meses.

Además, registros de la Secretaría de Salud indican que en 2024 al menos 1,058 menores fueron atendidos en hospitales por violencia física en entornos escolares, siendo la mayoría adolescentes.

La psicoterapeuta enfatizó que lo ocurrido con su hijo refleja una problemática estructural en el país: “no es un caso aislado que las infancias y adolescencias pasen tantas situaciones difíciles en este país”.

Incluso advirtió sobre las consecuencias más graves del bullying: “me ha tocado atender a familias donde pierden a sus hijos porque se quitan la vida… a partir del acoso escolar, del rechazo, de las burlas”.

En su mensaje, también hizo un llamado a otras familias: “levanten la voz y no se queden calladas, porque nuestros hijos son muy valiosos”. Esto luego de compartir en sus redes sociales una imagen de otra madre, donde mostraba una carta de una alumna, quien aseguraba sentirse triste por sufrir violencia y finalizaba con la frase "quiero hacerle como Zuri, suisidarme" [sic].

Carta de alumno que sufre bullying en la escuela|Elycinderell

Salud mental en niños, niñas y adolescentes: una deuda pendiente

El caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de atender la salud mental en niñas, niños y adolescentes. Para la madre, el problema no distingue entre escuelas públicas o privadas. “Esto no importa en qué escuela… el problema es real”, afirmó.

Finalmente, insistió en la necesidad de actuar de inmediato: “las mamás no tendríamos que estar pidiendo ayuda por redes para que atiendan la causa”.

Mientras se anuncian nuevos planes en materia de salud mental para estudiantes, historias como esta evidencian que la atención a la violencia escolar sigue siendo una deuda pendiente en México.