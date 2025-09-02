Asesinato a sangre fría: mujer le dispara a un mecánico en Escobedo, Nuevo León

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que avanza la investigación sobre una joven que disparó en cuatro ocasiones contra un mecánico en Escobedo, dejando como resultado un asesinato. El incidente, ocurrido el pasado 29 de agosto, fue captado en video cuando la agresora se acercó al hombre para atacarlo.

Según el Fiscal General Javier Flores, ya existen “pistas” y la mujer está “más o menos identificada”. Además, se busca a su cómplice que aparentemente grabó la ejecución con su celular.

🚨 Una mujer armada disparó y asesinó a un mecánico mientras trabajaba en la reparación de un vehículo en el municipio de Escobedo. El ataque fue grabado por su cómplice, quien la acompañaba en el lugar.



La víctima perdió la vida en el sitio, mientras que su compañero logró… pic.twitter.com/Lw2qnzsg0f — INFO7MTY (@info7mty) September 1, 2025

Los agresores del mecánico en Escobedo nunca los habían visto en la zona

La víctima, identificada como Javier, de 45 años, era un vecino conocido en la zona. Sin embargo, los habitantes aseguraron que nunca habían visto a la atacante ni a su acompañante, por lo que la tarea para que las autoridades descubran el origen de este violento hecho se complica. Hasta el momento, las causas del ataque permanecen desconocidas y continúan con las pesquisas para esclarecer los motivos y dar con los responsables.

El Fiscal Javier Flores comentó: “Tenemos el conocimiento de esta prófuga, la persona sí se encuentra ya más o menos identificada. Se están haciendo las pesquisas para confirmarlo y proceder conforme a la ley.”

Cifras alarmantes de homicidios en Nuevo León

Este asesinato ocurre en un contexto preocupante para el estado de Nuevo León, que enfrenta alto índices de violencia, a pesar de que han disminuido los asesinatos, la cifra lo sigue manteniendo entre los estados con más homicidios.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 se han registrado un total de 816 homicidios en la entidad. De estos casos, más de la mitad, es decir, 420 homicidios, han sido cometidos con arma de fuego, reflejando la preocupante incidencia de hechos violentos armados.

Mientras tanto, esta joven y su cómplice, siguen en las calles después de haberle arrebatado la vida al mecánico.