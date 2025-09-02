Capturan a presunto asesino de Xochimilco; acribilló junto a otro sujeto una mujer y su nieta en Tepepan

Un hombre de 32 años, identificado como uno de los presuntos responsables de asesinar a una mujer y a su nieta de 10 años en la alcaldía Xochimilco el pasado 21 de agosto, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) en la alcaldía Tlalpan.

El sospechoso, un exconvicto con antecedentes por secuestro, fue localizado gracias a un meticuloso seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la ciudad. Además, las indagatorias lo vinculan con al menos otros dos homicidios ocurridos en la misma demarcación.

El doble crimen en Tepepan: ¿Qué pasó en Xochimilco?

La madrugada del 21 de agosto, la tranquilidad de la colonia Santa María Tepepan, en Xochimilco, fue interrumpida por un ataque directo. Una mujer y su nieta de 10 años se encontraban en el asiento trasero de un vehículo rojo en la avenida 16 de Septiembre, mientras el conductor se detuvo a comprar comida.

En ese momento, dos individuos a bordo de una motocicleta gris se aproximaron y abrieron fuego directamente contra ellas, provocándoles la muerte de forma casi instantánea antes de huir.

Policías “cazan” a uno de los posibles asesinos de niña de 10 años en Xochimilco

Tras el doble homicidio, la SSC y el C2 Oriente iniciaron una “cacería virtual”. A través del análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad, los monitoristas lograron trazar la ruta de escape de la motocicleta gris y de uno de los presuntos responsables, identificando su zona de movilidad en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la vecina alcaldía de Tlalpan.

Con la ubicación del sospechoso, los oficiales en campo implementaron un operativo en Tlalpan. En el lugar, detectaron a un hombre de 32 años cuyas características y vestimenta coincidían con las del agresor captado en video. Al realizarle una revisión, le encontraron 110 dosis de distintas drogas (40 de marihuana, 40 de cocaína y 30 de crystal).

El historial del detenido reveló su peligrosidad:



Cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario : uno por secuestro en 2021 y otro por portación de arma de fuego en 2024.

: uno por en 2021 y otro por en 2024. Está probablemente relacionado con otros dos homicidios en Xochimilco, ocurridos en junio y julio de este año.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e investigará su participación en los cuatro homicidios. Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado.