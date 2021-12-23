Policías hallan cabeza de león en mochila de una pareja en Sudáfrica

La policía de Sudáfrica detuvo a una pareja luego de encontrar entre sus pertenencias una cabeza de león cortada.

Las autoridades relataron que la pareja llevaba la cabeza del león en una mochila y declararon que la llevaban para venderla en 23 mil 473 dólares a un “mago que hace magia negra”.

La policía de Sudáfrica considera que la pareja de cazadores furtivos mató al león y después le cortaron la cabeza, o que pudieron comprarla en una granja ilegal de leones que se dedica a vender los huesos de estos animales.

La pareja fue identificada como Joseph Modime, de 59 años, y Emily Machaba, de 54 años, quienes acudieron a una cita en la provincia de Zeerust para entregar la mochila con la cabeza de león.

Sin embargo, en el lugar ya los esperaban las autoridades de Sudáfrica para arrestarlo por violar la Ley Nacional de Gestiones Ambiental de Biodiversidad de 2004, que prohibe la caza y venta ilegal de animales.

La policía detalló que ya conocían a la pareja y utilizaron a un intermediario para contactar con estos cazadores furtivos y poderlos detener.

“Fueron interceptados por la policía que había hecho arreglos para que un curandero tradicional estuviera en una estación de servicio donde se encontró una cabeza de león en una mochila envuelta en bolsas de basura”, dijeron los agentes encargados del arresto. Posteriormente informaron que la pareja comparecerá ante el tribunal de Sudáfrica.

En aumento la caza ilegal de leones en Sudáfrica

Autoridades de Sudáfrica informaron que la caza ilegal de leones aumentó debido al precio en el valor de las partes de los cuerpos de estos animales en el mercado negro, especialemente de sus huesos.

El comercio de huesos de león es relativamente algo reciente, pues apenas en el 2019 se dio a conocer la venta de estas partes de los leones, cuando hallaron 27 esqueletos durante una redada.

Tras una investigación, descubrieron que los huesos de león se pueden vender hasta en 125 mil euros y son utilizados para hacer “baratijas y pociones medicinales”.

