Con red, buscan recuperar cadáveres lanzados al río Ganges en India

En el norte de India, autoridades colocaron una red en el río Ganges para atrapar los cadáveres varados, los cuales presuntamente corresponden a personas que murieron de Covid-19.

Sanjay Kumar, ministro de Recursos Hídricos del estado de Bihar, confirmó que se utilizó una red luego de que se descubrieran al menos 71 cadáveres flotando en la orilla del río, uno de los más importantes de Asia que también pasa por Bangladesh, Nepal y China.

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“El gobierno de Bihar se ocupó del desafortunado asunto de los restos mortales flotantes en las aguas del río Ganges”, aseguró el ministro.

Sanjay Kumar afirmó que las autopsias realizadas a los cadáveres revelaron que habían muerto cinco días antes de aparecer en el río, el pasado 10 de mayo; sin embargo, no confirmó que la causa hubiera sido Covid-19.

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En India, también hay escasez de madera para incineraciones

MP Singh, el principal funcionario del gobierno en el distrito de Ghazipur, en Uttar Pradesh, reconoció que es difícil para las autoridades de India definir de dónde provienen todos los cadáveres.

Akhand Pratap, un residente local, dijo a Reuters que “la gente está sumergiendo los cuerpos en el río Ganges en lugar de cremarlos debido a la escasez de madera para incinerar”.

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Incluso en la capital de India, Nueva Delhi, muchas víctimas de Covid-19 han sido abandonadas por sus familiares después de la cremación, dejando que sean voluntarios quienes lavan las cenizas y luego las esparcen por el río en la ciudad santa de Haridwar, a 180 kilómetros de distancia.

“Nuestra organización recolecta estos restos de todos los crematorios y realiza los últimos rituales en Haridwar para que puedan lograr la salvación”, declaró Ashish Kashyap, voluntario de la organización benéfica Shri Deodhan Sewa Samiti citado por Reuters.

Las zonas rurales de India no solo tienen una atención médica más rudimentaria, sino que ahora también se están quedando sin madera para las cremaciones hindúes tradicionales de los cadáveres.

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Hasta ahora, en India se registran más de 23 millones de casos confirmados de Covid-19 y más de 254 mil muertes a causa del virus, en medio de una segunda ola que se está propagando rápidamente en las zonas rurales.

Además, en el país asiático tienen que enfrentarse a la variante B.1.617, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como una cepa de preocupación mundial que es más transmisible.