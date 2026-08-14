Iba a visitar a su hermano a la cárcel y la detienen: Cae Estefani “N” por presunta complicidad en el feminicidio de taxista de app

Vincularon a proceso a Estefani “N”, presuntamente relacionada con el feminicidio de una conductora de taxi por aplicación. La mujer fue detenida cuando acudió a visitar a su hermano al Reclusorio Oriente, donde se encuentra recluido por su presunta participación en el mismo delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Estefani “N” por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo agravado, en perjuicio de una mujer que se desempeñaba como conductora de una aplicación de transporte privado, por hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

El crimen en Azcapotzalco: Así ocurrió el feminicidio y robo agravado contra la conductora de app

De acuerdo con lo informado por las autoridades correspondientes, la mujer víctima aceptó un servicio de viaje de Cristofer "N", hombre que habría abordado el vehículo y le disparó, la arrojó fuera de la unidad y la arrolló antes de huir a bordo del automóvil.

La mujer faleció a causa de las graves agresiones. Mediante entrevistas y el análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el agente del Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) reconstruyeron el recorrido del vehículo.

Aprehendimos a Estefani “N” cuando acudió a visitar a su hermano al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y obtuvimos su vinculación a proceso por su probable participación en el feminicidio de una conductora de aplicación y el robo de su vehículo; permanecerá en prisión… pic.twitter.com/pAqE43J6uX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 14, 2026

Estefani "N" ayudó al presunto autor del feminicidio

Se dio a conocer que desde el lugar de los hechos hasta un domicilio al que Cristofer “N” habría llegado con la unidad. En ese lugar, Estefani “N” lo habría ayudado a retirar diversos objetos y a limpiar restos de vidrio del interior del automóvil, que posteriormente fue abandonado.

Con toda esta información recabada, autoridades diero cuenta de la probable intervención de Cristofer “N” como coautor y de Estefani “N” como cómplice, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

El 17 de enero de 2025, agentes de la PDI, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, aprehendieron a Cristofer “N” en el municipio de León de los Aldama.

Detienen a Estefani “N” cuando acudía a visitar a su hermano al Reclusorio Oriente

La Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso donde permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El 11 de agosto de 2026, agentes de la PDI aprehendieron a Estefani “N” al exterior del mismo centro de reclusión, luego de que acudió a visitar a su hermano.

La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron obtener su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva.