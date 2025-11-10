Cae “El Toro” de “Los Rusos": Detienen en Sonora a presuntos operadores del cártel

Autoridades federales y estatales dieron un golpe al crimen organizado en San Luis Río Colorado, Sonora, esto, tras la detención de dos presuntos integrantes del grupo criminal “Los Rusos”. Las detenciones se realizaron durante operativos de cateo y se centraron en dos sujetos identificados por sus alias.

¿Quiénes son "El Toro" y "El Torito"?

Los sujetos arrestados fueron identificados como Abdel, alias “El Toro”, y Miguel Ángel, alias “El Torito”. Ambos están presuntamente relacionados con delitos de alto impacto, incluyendo el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como el tráfico de armas de fuego.

Se destacó que “El Toro” cuenta con antecedentes penales previos por homicidio y lesiones, lo que subraya su perfil de peligrosidad dentro de la estructura criminal.

La detención de estos presuntos operadores es clave para las investigaciones que se realizan en la región, un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Detienen a "El Toto", líder criminal y a cuatro policías municipales

En otro lado del país, Fuerzas federales en Tabasco lograron la detención de 20 personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva. Entre los capturados se encuentran cuatro policías municipales y el presunto líder de la organización: Jorge Armando, alias “El Toto”.

Jorge Armando, alias “El Toto”, fue identificado como el presunto líder de la célula criminal y está señalado por participar en crímenes de alto impacto, incluyendo la agresión en Macuspana donde dos mujeres perdieron la vida.

La detención de estos 20 individuos, incluyendo a los cuatro elementos de seguridad pública, se logró gracias a un operativo conjunto de las fuerzas federales. A los detenidos se les aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará la investigación para determinar la participación de los policías en la estructura criminal y vincular a proceso a “El Toto” por los delitos de homicidio y crimen organizado.