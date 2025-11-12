Cae “La China”, la sicaria del CJNG que usaba un edificio como centro de tortura en Colima

En un golpe contra las estructuras más violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Yajaira Berenice, alias “La China”. La mujer está identificada como una de las presuntas operadoras de la organización en Manzanillo y es señalada por su probable participación en actos de extrema violencia, incluyendo ejecuciones y descuartizamientos.

La captura de "La China" se realizó en la colonia La Joya II, como parte del operativo "Colima Seguro", que busca reducir los altos índices de homicidio en la entidad y que recientemente trasladó a mil elementos de las fuerzas armadas al estado.

¿Dónde operaba "La China" del CJNG? Edificios de la CROM, Manzanillo

Las investigaciones de las autoridades federales revelaron el modus operandi de esta célula. "La China" es señalada como la encargada de controlar el último piso del edificio 16 de la CROM, en Manzanillo.

Este lugar no solo era su centro de operaciones para la venta de droga, sino que presuntamente era utilizado como sitio de retención, tortura y ejecución de víctimas y miembros de grupos rivales. Su detención es clave en la investigación de diversos homicidios ocurridos en el puerto.

🚨 Capturan en #Colima a Yajaira Berenice, alias “La China”, presunta operadora del CJNG.



Así fue la captura de "La China" en Manzanillo, Colima

La detención de Yajaira Berenice "N" se logró durante un operativo de vigilancia en la delegación Santiago, en Manzanillo. La acción fue coordinada por elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Policía Estatal.

Al momento de su captura, se le aseguró lo siguiente:



36 dosis y 44.51 gramos de presunta metanfetamina (cristal).

y de presunta (cristal). Dinero en efectivo y equipo de comunicación.

Una motocicleta sin placas que utilizaba para sus operaciones.

"La China" fue puesta a disposición del Ministerio Público federal para que se integre la carpeta de investigación por delitos contra la salud y los que resulten.

Las autoridades también vinculan a "La China" con una estructura criminal de mayor jerarquía encabezada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y Francisco “N”, alias “Chacalo”. Esta célula es considerada responsable de gran parte de las operaciones de narcomenudeo y homicidios en los municipios de Colima y Villa de Álvarez.