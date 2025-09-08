Capturan en enfrentamiento armado a ‘El LV’ en Culiacán, presunto líder de ‘Los Chapitos’

En Culiacán, Sinaloa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano lograron la captura de Leonel Valdez Palomera, alias “El LV”, presunto líder de ‘Los Chapitos', durante un operativo en el fraccionamiento Altana Residencial, la tarde del sábado 6 de septiembre.

Esta intervención de las fuerzas federales dejó más detenciones, heridos, aseguramientos de armas, vehículos e inmuebles vinculados a su célula criminal.

¿Qué se sabe sobre la captura de Leonel Valdez Palomera, alias “El LV”?

El operativo comenzó tras una denuncia ciudadana anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona. Al llegar, los elementos de seguridad encontraron tres inmuebles ocupados por integrantes de la célula, quienes reaccionaron agresivamente.

Durante el enfrentamiento, un hombre resultó herido, mientras que otro sufrió lesiones al intentar escapar por una barda. En total, ocho personas fueron detenidas, incluidas dos que requirieron atención médica inmediata.

En el aseguramiento, las autoridades decomisaron seis fusiles tipo AK-47, dos M4, cargadores abastecidos, chalecos tácticos, placas balísticas y cuatro vehículos de lujo, entre ellos un Audi SQ5 y un Peugeot 2008 GT.

Todos los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

La intervención de las fuerzas federales y estatales permitió controlar rápidamente la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.

Leonel Valdez Palomera, alias “El LV”, era considerado uno de los operadores estratégicos más cercanos a la cúpula de Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su papel incluía coordinar movimientos, logística y protección de la estructura criminal en Culiacán, convirtiéndolo en un objetivo prioritario para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

El Cártel de Sinaloa, dividido en las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, libra una sangrienta guerra interna mientras maneja una red que llega a Asia, Europa y Australia. Incluso mantiene vínculos con proveedores chinos de precursores químicos.