¿Quién es John Milton, hipnotista víctima de asalto en carretera Culiacán–Eldorado, Sinaloa?

La tarde del martes 2 de septiembre se vivieron momentos de tensión en la carretera Culiacán–Eldorado, Sinaloa, cuando el reconocido hipnotista, John Milton, fue víctima de un asalto mientras circulaba en su camioneta blanca modelo reciente.

Cuatro hombres armados descendieron de otro vehículo y, según testigos, realizaron disparos en la vía. Rumores indicaban que Milton podría haber resultado herido, pero él mismo se encargó de desmentirlo minutos después a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.

“El asalto fue con sangre fría; pudieron quitarme la vida y no lo hicieron. Solo pido que me regresen mis documentos”, dijo Milton, quien confirmó que estaba bien y sin lesiones.

Tras el incidente, reafirmó que lo más importante eran sus pertenencias: pasaporte y visa. La unidad fue recuperada la misma noche en el ejido San Román, al sur de Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.

¿Quién es John Milton, conocido como ‘El caballero de la hipnosis’?

John Milton, conocido en redes sociales como “el caballero de la hipnosis”, nació el 9 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile y se trasladó a México siendo menor de edad. Hijo del brasileño Taurus do Brasil, también hipnotista, Milton se interesó en la disciplina desde joven y desarrolló su propio método, al que llama “hipnosis sincrónica”.

Este enfoque busca cambios en hábitos y conducta mediante el trabajo directo con el inconsciente y subconsciente, con el objetivo de ayudar a las personas a enfrentar miedos y limitaciones.

A lo largo de su trayectoria, Milton ha combinado la hipnosis con técnicas de programación neurolingüística, que estudia la relación entre lenguaje y cerebro, para potenciar la transformación personal de sus pacientes. Su método, diferente de la hipnosis tradicional, se centra en el bienestar integral y la superación personal.

A pesar de la situación, el hipnotista demostró calma y claridad, y gracias a la respuesta de las autoridades logró recuperar su vehículo.

“Gracias de corazón por estar siempre al pendiente. Estos momentos nos recuerdan que, incluso en la adversidad, la humanidad tiene la capacidad de unirse, transformarse y seguir construyendo lo positivo"; expresó en sus redes.