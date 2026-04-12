Caen “El Rambo” y su red de trata en Tulum, Quintana Roo: Rescatan a tres víctimas de distintos estados de la república

Un grupo criminal, dedicado no solo al narcomenudeo sino también a la trata de personas para actividades delictivas, fue desarticulado parcialmente tras cuatro cateos en puntos estratégicos de Tulum, Quintana Roo. Lo más relevante del operativo fue el rescate de tres víctimas de distintos estados de la república y la captura de Danid "N", "El Rambo".

Cae "El Rambo", pieza clave del grupo criminal dedicado a la trata de personas

Durante la incursión en un domicilio de la calle Kiss, en la Región 03, agentes de la Fiscalía lograron la detención de David “N”, alias “Rambo”. Las investigaciones lo señalan como el responsable de reclutar, trasladar y alojar a las víctimas en Tulum.

"El Rambo" presuntamente forma parte de una célula generadora de violencia que utiliza uniformes de color negro para identificar a sus integrantes y mantener un control visual sobre las personas que obligan a delinquir.

Víctimas de red de trata eran obligadas a vender droga

Las tres personas rescatadas, de las cuales dos son adolescentes, no son originarias de Quintana Roo; fueron traídas desde Michoacán, Guerrero y Jalisco. Bajo amenazas constantes, eran forzadas a distribuir sustancias como cocaína, marihuana y pastillas "tusi" en los bares y restaurantes más exclusivos de la zona costera de Tulum.

El grupo criminal aprovechaba su vulnerabilidad para exponerlos directamente en las calles mientras los mantenían bajo vigilancia estricta.

Drogas, cartuchos y celulares en los cateos en Tulum, Quintana Roo

En los inmuebles ubicados en la calle Acuario Sur y la avenida Kukulkán, las autoridades aseguraron una cantidad considerable de estupefacientes, incluyendo cristal y polvo blanco. Además del narcótico, se decomisaron cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos oficiales que servían para la operación logística de la banda.

Los cuatro inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo oficial con sellos de la Fiscalía.

Red de trata utilizaba zona de "La Selva" en Quintana Roo

Uno de los puntos clave de la intervención fue la zona conocida como “La Selva” y la calle Júpiter. Estos sitios eran utilizados como centros de acopio y resguardo para la organización.

La colaboración de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional evitó que los sospechosos opusieran resistencia o intentaran huir con las víctimas durante las diligencias judiciales.

¿Qué pasará con "El Rambo" y con las víctimas rescatadas en Quintana Roo?

Tras el operativo, las víctimas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para recibir atención y rendir su declaración en un entorno seguro; actualmente se encuentran bajo resguardo.

Por su parte, David “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.