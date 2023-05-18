Caída de Google a nivel mundial deja sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y a Youtube
Caída de Google a nivel mundial dejó momentáneamente sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y hasta Youtube.
Este miércoles 17 de niviembre de 2023 se reportó la caída de Google a nivel mundial que dejó sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y a Youtube.
En Google ayudamos a acercar a las personas en México a una amplia variedad de fuentes reconocidas y perspectivas relevantes. Conoce más sobre las noticias en Google.— Google México (@googlemexico) April 27, 2023
La caída de Google a nivel mundial ha dejado inoperativo a su motor de búsqueda, a la plataforma de videos Youtube y al servicio de correo electrónico Gmai, según ha detectado el portal Downdetector.
Los informes de los usuarios indican que Youtube TV estuvo teniendo problemas desde las 9:37 p. m. (hora del este), durante el 17 de mayo de 2023.
User reports indicate Youtube TV is having problems since 9:37 PM EDT. https://t.co/Aof8XRrMNJ RT if you're also having problems #youtubetvdown— Downdetector (@downdetector) May 18, 2023