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Caída de Google a nivel mundial deja sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y a Youtube

Caída de Google a nivel mundial dejó momentáneamente sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y hasta Youtube.

Google caída servicios México
|Reuters

Escrito por: Arturo Engels

Este miércoles 17 de niviembre de 2023 se reportó la caída de Google a nivel mundial que dejó sin servicio tanto a su buscador como a Gmail y a Youtube.

La caída de Google a nivel mundial ha dejado inoperativo a su motor de búsqueda, a la plataforma de videos Youtube y al servicio de correo electrónico Gmai, según ha detectado el portal Downdetector.

Los informes de los usuarios indican que Youtube TV estuvo teniendo problemas desde las 9:37 p. m. (hora del este), durante el 17 de mayo de 2023.