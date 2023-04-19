Ebrard confirma que pedirá información sobre espionaje a Sedena por parte de EU

Ciudad de México. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, confirmó que el gobierno de nuestro país solicitará al de los Estados Unidos un informe sobre el supuesto espionaje que el Departamento de Defensa, con sede en el Pentágono, de aquella nación habría realizado a la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena).

Esto se habría conocido por una filtración realizada por la administración para el control de drogas norteamericana, la DEA.

A la salida de un evento en la cancllería mexicana, Marcelo Ebrard, aceptó que el gobierno mexicano iniciará un procedimiento por las vías diplomáticas para solicitar más información sobre lo que habría dicho la DEA sobre los cárteles mexicanos.

El canciller @m_ebrard informó que el @GobiernoMX solicitará a #EstadosUnidos un informe sobre el supuesto #espionaje que el #Pentágono habría realizado a la @SEDENAmx, lo cual se habría conocido por una filtración realizada por la #DEA pic.twitter.com/QbwkNNHUxB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2023

El canciller mexicano opinó que debería ser una obligación de los Estados Unidos dar a conocer a México los detalles de sus investigaciones.

“Haremos un planteamiento con las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso. Hoy mismo lo vamos a hacer pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México o, en su caso, no compartirla, sino señalar que no es verdad la información. Entonces el día de hoy lo haremos”.

AMLO acusa al Pentágo y a la DEA de espionaje a las fuerzas armadas mexicanas

Durante su conferencia matutina AMLO acusó a Estados Unidos por supuesto espionaje a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) por parte de la Administración de Control de Dorgas, la DEA, por sus siglas en inglés

El presidente @lopezobrador_ aseguró que #México está sufriendo de espionaje por parte de #EstadosUnidos.



Acusó directamente a la #DEA.https://t.co/hXnhiZ13IB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

“Tenemos ya que cuidar nuestra información por seguridad nacional. Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, señaló.

Además, señaló las filtraciones de información por parte de la DEA y recientemente del Departamento de Defensa de Estados Unidos. “Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”, dijo AMLO.