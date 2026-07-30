Más cara que Harvard y forma atletas olímpicos: Así es la prestigiosa escuela de EU donde estudiaba el sobrino de “El Mencho”

Los cárteles de la droga no sólo mueven su recursos ilícitos mediante grandes cantidades de dinero en efectivo. En muchos casos, esos fondos terminan infiltrándose en actividades que, a simple vista, parecen completamente ajenas al crimen organizado, incluso en el pago de la educación en instituciones de prestigio, como lo hizo la esposa de uno de los líderes de "Los Cuinis", quien es cuñado de "El Mencho".

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo comenzó a llamar la atención de las autoridades estadounidenses hace más de una década, pues en 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió imponerle sanciones por incurrir en conductas contempladas por la Ley Kingpin, legislación creada para castigar a personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico internacional.

#LoÚltimo | Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, integrante de la organización criminal "Los Cuinis", se declaró culpable en #EstadosUnidos de violar las sanciones contra el narcotráfico al realizar pagos por más de 500 mil dólares… pic.twitter.com/vsMAkRJo3x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Amaral Arévalo realizó diversas transacciones y operaciones relacionadas con IMG Academy, una reconocida escuela deportiva ubicada en el estado de Florida, pese a encontrarse bajo restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses.

Según las acusaciones, Wendy Amaral pagó más de 500 mil dólares para cubrir la matrícula escolar de su hijo en dicha institución, el cual es sobrino de "El Mencho", pues es hijo de su cuñado Gerardo González Valencia.

Lo relevante del caso no fue únicamente el monto utilizado, sino que el dinero habría circulado a través del sistema financiero a pesar de que la mujer ya estaba sujeta a sanciones que le impedían efectuar ese tipo de operaciones.

El dinero venía del crimen organizado en México

El origen del dinero, de acuerdo con la investigación, estaba relacionado con su entorno familiar, pues es la esposa de Gerardo González Valencia, identificado como integrante de "Los Cuinis", grupo criminal señalado por mantener vínculos con el "CJNG".

Gerardo González Valencia fue sentenciado en julio de 2023 a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas, un antecedente que reforzó las investigaciones sobre las operaciones financieras realizadas por su esposa.

🎨 Momentum was more than an exhibition; it was a celebration of progress, passion, and personal expression.



Our student-artists showcased their growth across 2D, 3D, ceramics, photography, and interdisciplinary works, setting the tone for an inspired year ahead. pic.twitter.com/vCHRo3lbfl — IMG Academy (@IMGAcademy) November 10, 2025

Con el paso de los años, el proceso judicial avanzó hasta que, en febrero de este 2026, IMG Academy aceptó pagar 1.72 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo derivado de haber realizado negocios con personas sujetas a sanciones.

Wendy Amaral se declaró culpable y espera sentencia

Después de ese largo proceso, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo aceptó su responsabilidad y se declaró culpable de violar deliberadamente las sanciones impuestas contra personas vinculadas con el narcotráfico.

Ahora, deberá esperar a que se dicte su sentencia el próximo 2 de diciembre, donde podría recibir una pena de hasta diez años de prisión, además de una multa que podría alcanzar los 10 millones de dólares.

Así es IMG Academy: La prestigiosa escuela donde estudiaba el sobrino de El Mencho

En su sitio web, IMG Academy destaca ser “la institución líder mundial en formación deportiva y académica”, pues durante más de 40 años han preparado atletas para “sobresalir en la universidad, en el deporte profesional y en la vida.

Se ubica en Bradenton, Florida, y ofrece campamentos deportivos para atletas jóvenes, campamentos para adultos, un internado, hospedaje grupal, entre otras actividades.

Se autodenominan como la academia número del mundo, pues aseguran que, al cursar con ellos, los graduados tienen más probabilidades de jugar deporte universitario, llegar a la NCAA, Juegos Olímpicos y ligas profesionales.