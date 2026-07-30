Hoy No Circula 30 de julio: las placas que podrán quedar exentas este jueves en CDMX y Edomex

Para este jueves 30 de abril, el programa Hoy No Circula estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México (Edomex) , pero ciertos autos están libres de estas restricciones; consulta en Azteca Noticias la lista completa.

¿Qué autos NO podrán circular este jueves 30 de abril?

¡Checa las placas! Estos son los vehículos que tendrán vigentes las restricciones para el último jueves del mes:



Hologramas 1 y 2

Placas con terminación 1 y 2

Color de engomado verde

Esta medida nace con la finalidad de reducir las partículas contaminantes que afecta a diario a una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Los autos exentos del Hoy No Circula para este jueves 30 de abirl

¡Checa bien! Los autos que están exentos del programa son aquellos que, por su tecnología, uso o condición especial, no contribuyen significativamente a la contaminación, entre ellos:



Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos (categoría I y II, PHEV, REEV, HEV)

Vehículos con holograma “00” (Doble Cero)

Vehículos con holograma “0” (Cero)

Vehículos con holograma “EXENTO”

Motocicletas

Vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos, protección civil, seguridad pública

Transporte escolar

Autos para personas con discapacidad

Es importante aclarar que los autos con placas foráneas no cuentan con exenciones, por lo que deben cumplir al pie de la letra el esquema del Hoy NO Circula, especialmente en los días donde se activa la contingencia ambiental.

Esquema completo del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa opera de manera rotativa durante toda la semana con la finalidad de todas las terminaciones de placas puedan descansar una vez a la semana:



Lunes: engomado amarillo, terminación 5 y 6.

Martes: engomado rosa, terminación 7 y 8.

Miércoles: engomado rojo, terminación 3 y 4.

Jueves: engomado verde, terminación 1 y 2.

Viernes: engomado azul, terminación 9 y 0.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

El programa opera de lunes a sábado en un horario de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, otorgando el domingo como el único día donde las restricciones se levantan para todos los autos, excepto si se activa el Doble Hoy NO Circula.

Si los conductores no respetan estas restricciones, podrían enfrentar una multa de hasta 3,500 pesos tanto en la CDMX como en el Edomex.