Congreso de Estados Unidos frena fondos por diferencia con México en combate al fentanilo

Este jueves 28 de septiembre 2023, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó frenar los fondos en proyectos de ayuda en México en el combate al fentanilo. Se trata de una respuesta hacia lo que el Partido Republicano considera “falta de voluntad” del Gobierno de México para combatir el tráfico de fentanilo.

A través de una publicación en Facebook, Alex Mooney, representante del Partido Republicano, señaló que: “Hoy, la Cámara aprobó mi enmienda a H.R. 4665 que corta la ayuda económica a México debido al fracaso del país para detener la producción y el tráfico de fentanilo”.

House Approves H.R. 4665, The State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act https://t.co/boxmmkw3SD pic.twitter.com/yG5QQ69CQp — House Appropriations (@HouseAppropsGOP) September 29, 2023

Estados Unidos frena fondos a México por diferencia en el combate al fentanilo

La enmienda de Mooney, que frena fondos de poco más de 60 millones de dólares, fue anexada a la Ley de Gastos del Departamento de Estado de Estados Unidos para el año 2024 pero aún debe ser evaluada por el Senado norteamericano. Mooney agregó que: “México no debe ser recompensado con financiamiento de apoyo económico cuando se niegan a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses”.

Cabe señalar que la aprobación en el Senado de Estados Unidos sería compleja debido a que los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara Alta, se oponen al recorte de fondos del combate al fentanilo, al considerar que la medida afecta proyectos clave para su país.

La enmienda a H.R. 4665, afecta proyectos de ayuda en México financiados mediante el Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés), que suman 60.7 millones de dólares, poco más de mil millones de pesos.

The House is voting NOW on final passage of H.R. 4665 – Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2024. https://t.co/uQxIvwkpRn — House Press Gallery (@HouseDailyPress) September 29, 2023

Ante el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y previo a la votación Mooney dijo: “Es hora de cortar el financiamiento económico hasta que el Presidente de Estados Unidos pueda informar al Congreso que México estaba trabajando con nosotros para lidiar con el flujo de fentanilo a través de la frontera”.

El Representante Mooney insiste en que se necesita asegurar la frontera sur de su país y que la “práctica de darles más dólares de los contribuyentes como incentivo para luchar contra el tráfico de drogas ha fracasado”.