¡Caos en la Cámara! Diputado del PRI denuncia la indolencia del gobierno ante fosas clandestinas

La Cámara de Diputados fue escenario de un intenso debate cuando el tema de las fosas clandestinas encontradas en Teuchitlán, Jalisco, tomó el centro de la discusión.

Lo que inicialmente iba a ser un debate sobre la reforma a la constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización, dio un giro inesperado cuando el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo uso de su tiempo en tribuna para denunciar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Jalisco.

Diputado acusa falta de sensibilidad

El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla denunció la situación con vehemencia, acusando a las autoridades actuales de insensibilidad ante la tragedia que vive Jalisco.

Indicó que los jóvenes están siendo obligados a incorporarse a las filas del crimen organizado, y que la falta de acción gubernamental ha permitido que estos delitos continúen sin control.

“Vean la gravedad de lo que está pasando. Obligaban a nuestras juventudes a incorporarse a las filas del crimen organizado. A los diputados de Morena no les importa que en Jalisco se maten jóvenes. Son como los perros de mi pueblo, solo los que están adelante saben por qué ladran y los demás ladran en solidaridad. Y no me voy a callar, Presidenta porque en Jalisco callaron a miles de jóvenes.”

El crimen se esta robando a nuestras juventudes.



No podemos permitir que el caso de Teuchitlán quede impune, porque sería condenar a más jóvenes a encontrarse con ese mismo destino, por eso vamos a luchar para crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que dé… pic.twitter.com/M4GiobjiSq — CarlosGM (@CarlosGMancilla) March 19, 2025

Reacciones Políticas y Censura

Su intervención fue vista como un ataque directo al gobierno actual, lo que generó una fuerte reacción entre los diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), quienes defendieron el orden del día y pidieron que se respetara el tema original del debate.

La diputada Margarita Escamilla, del PT, reprochó al diputado priista por su manera de hablar y lo acusó de misógino, lo que llevó a que se le cortara el audio del micrófono.

La situación culminó con gritos de “no a la censura” por parte de diputados del PAN y del PRI, quienes apoyaron a Gutiérrez Mancilla en su derecho a expresarse libremente.

La herencia maldita: el legado del gobierno anterior

El hallazgo de las fosas clandestinas ha destapado una herida profunda en la política mexicana, resaltando las divisiones partidistas y las diferencias en cómo se abordan los temas de seguridad y derechos humanos

. La vicecoordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna Ayala, afirmó que estos hechos exponen la herencia maldita de la actual administración y la necesidad de abordar la realidad sin evasivas.

En contraste, el gobierno y sus aliados argumentan que los desaparecidos no son un problema reciente, sino una cuestión histórica que se ha arrastrado desde gobiernos anteriores.