Campeona nacional de matemáticas en Tabasco, lucha contra la falta de apoyo para viajar a Singapur

Jeanette Pineda traza sobre la mesa la solución a un problema lógico-matemático; con sólo analizarlo por un momento, logra encontrar la solución. Ella es campeona nacional de matemáticas, un área del conocimiento que nunca se imaginó dominar hasta que empezó a representar a su escuela en las olimpiadas a nivel estatal; sin embargo, ahora, con el tiempo en contra, la oriunda de Tabasco no encuentra una solución a un problema: Un apoyo económico para poder viajar a la Olimpiada Internacional de Matemáticas de esta materia en Singapur.

Derrota la motivó a prepararse de la mejor forma

En un principio no logró pasar las etapas previas al nacional, pero eso no la detuvo, se preparó mejor y lo intentó nuevamente.

“El hecho de no haber quedado esta vez, fue lo que me dio el impulso para seguirme motivando. Decirme no es que tengo que estudiar, tengo que prepararme, para, pues ya finalmente, cuando se me presente la oportunidad de ir a un nacional, pues hacerlo de la mejor forma”, explicó.

“Me enteré de que había quedado cuando estaba en casa con mi mamá, en eso me dice: mira el mensaje que mandaron en el Telegram. Y mi mamá lo checa, llega al cuarto y me dice emocionada quedaste”, agregó.

Próximo desafío, Olimpiada Internacional de Matemáticas; ¿un nuevo problema?

Gracias a su esfuerzo, hoy tiene la oportunidad de representar a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Matemáticas por celebrarse en Singapur, pero la economía de sus padres se convirtió en una limitante.

“Es nada más la habitación que nos cubre, pues la alimentación más o menos estos están dados por persona y pues están en dólares de Singapur, son como 40 mil o 50 mil pesos”, agregó la menor.

Ante esta situación, Jeanette decidió pedir ayuda y recurrió a distintas dependencias del gobierno, donde le dijeron que para esto no hay dinero.

“Ciertos estados van a ir con todo pagado para sus representantes; sí se siente medio gacho que, pues tengamos que hacer esto por cuenta propia”, sentenció.

A Jeannette le quedan horas para reunir el dinero que necesita y confirmar su participación en el certamen mundial de matemáticas. No pierde las esperanzas por cumplir su sueño y demostrar que, los jóvenes mexicanos, tienen talento; eso sí, hoy todo depende de un milagro.

