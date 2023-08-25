Canal de Panamá pondrá más restricciones en los próximos 10 meses

El Canal de Panamá espera mantener el tránsito diario de embarcaciones y restricciones de calado máximo durante al menos 10 meses más en medio de una sequía prolongada que ha disminuido los niveles de agua, dijo una funcionaria de la vía fluvial.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) comenzó a principios de este año a imponer restricciones, lo que provocó una acumulación de embarcaciones esperando para pasar. Las restricciones han obligado a los propietarios de buques a aligerar las cargas o cambiar a rutas alternativas a medida que aumentan los costos de flete en algunas rutas.

La extensión de las restricciones le daría al Canal de Panamá espacio para conservar agua antes de que llegue la próxima temporada de lluvias, pero podría crear un cuello de botella mayor para los barcos si no reservan con anticipación el paso.

En este momento estamos (viendo una subida de) arribos. Es la época alta del año, ya estamos llegando a diciembre que son las fiestas, toda la mercancía para las navidades se está movilizando prontamente. Ilya Espino / Subadministradora de la ACP

Ilya Espino, subadministradora del Canal de Panamá recomendó a los duelos de buques reservar espacios con anticipación para evitar demoras, y dijo que algunos barcos -especialmente graneleros y buques que transportan carbón- se han desviado de la vía fluvial porque no tienen prioridad para pasar, como sí lo tienen los buques portacontenedores.

En una medida para aliviar un cuello de botella que superó los 160 buques a principios de este mes, la Autoridad del Canal de Panamá abrió recientemente dos espacios de paso más por día para barcos sin reserva.

El retraso ha disminuido desde entonces a 115 barcos el jueves, según datos de la Autoridad del Canal de Panamá.

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Más preocupaciones para el Canal de Panamá

Los operadores del Canal de Panamá están en la cuerda floja mientras trabajan para gestionar las perturbaciones del comercio marítimo y prepararse para lo que se perfila como un período aún más seco el próximo año.

En Panamá, el fenómenos de El Niño, asociado con aguas más cálidas de lo habitual en el Océano Pacífico, está contribuyendo a la sequía.