El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que los primeros cuatro años de su administración han marcado un antes y un después en la historia del estado. Según el mandatario, las inversiones en infraestructura, movilidad, salud y programas sociales han cambiado por completo la imagen de la entidad.

Durante su mensaje, García afirmó que los proyectos en marcha dejarán “una nueva cara de la moneda” para los neoleoneses y colocarán a Nuevo León como un referente nacional e internacional en materia de desarrollo urbano.

Metro, movilidad y transporte: los pilares de la gestión de Samuel García

Entre los proyectos más destacados, el gobernador subrayó la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, que convertirán a la red en el monorriel más largo del continente y el segundo más extenso del mundo.

“Más de 158 mil millones de pesos hemos invertido en movilidad. Hoy tenemos la nueva flota más grande del continente, con 4 mil nuevos camiones, y transportamos a más de 2 millones de personas al día”, dijo el mandatario estatal. García enfatizó que estas obras no solo modernizan la infraestructura, sino que buscan mejorar la calidad de vida y reducir los tiempos de traslado para los habitantes del área metropolitana.

Salud y bienestar social: cobertura universal y apoyo a la niñez en Nuevo León

En materia social, el gobernador destacó que Nuevo León es el primer estado del país en ofrecer cobertura universal contra el cáncer infantil, un logro que calificó como “histórico” para el sistema de salud estatal.

También presumió el crecimiento en infraestructura educativa y de apoyo a las familias: “Nuevo León tiene mil 334 escuelas de jornada ampliada. Los niños reciben uniformes, calzado, mochilas, útiles, desayuno y comida. Salen a las 4 de la tarde, con la tarea hecha y tiempo para jugar”.

Además, mencionó la construcción del nuevo DIF Capullos, que contará con 20 villas infantiles y un edificio especializado en terapias para menores en situación vulnerable.

Nuevo León con visión a largo plazo

Samuel García aseguró que todas estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Nuevo León como un estado moderno, competitivo y con justicia social, enfocado en la movilidad sustentable, la salud y el bienestar ciudadano.

“Estamos dejando bases sólidas para las próximas generaciones. Nuevo León va a ser el motor de México”, concluyó.

