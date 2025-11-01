Pesadilla sobre ruedas: pasajero saca un hacha en la ruta 96 de Monterrey

Un pasajero sacó un hacha durante una pelea en un camión urbano de la ruta 96, que circulaba sobre la carretera Monterrey–Saltillo en Nuevo León.

El hecho fue grabado por uno de los pasajeros y difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por la tensión y el miedo que vivieron quienes iban a bordo. En las imágenes se observa cómo dos hombres discuten y se empujan, hasta que uno de ellos sorprende al resto al sacar un hacha y levantarla en señal de amenaza.

Pasajeros intentan calmar al agresor en Monterrey

De acuerdo con testigos, el resto de los pasajeros entró en pánico al ver el arma, mientras intentaban calmar al hombre que sostenía el hacha en alto. Algunos incluso se levantaron de sus asientos o intentaron alejarse para evitar salir heridos.

😨🪓 Un altercado a bordo de un camión urbano sobre la carretera Monterrey-Saltillo se volvió peligroso cuando uno de los pasajeros sacó un hacha en medio de la discusión.https://t.co/afUFj7eSbQ#Alerta #Monterrey #Ruta96 #SeguridadVial pic.twitter.com/tJH79IzHWt — INFO7MTY (@info7mty) October 31, 2025

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente generó gran alarma entre usuarios del transporte público en Monterrey. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la pelea y si las autoridades realizaron alguna detención relacionada con los hechos.

El video, que circula ampliamente en plataformas digitales, ha reavivado la discusión sobre la seguridad en el transporte urbano del área metropolitana de Monterrey, donde usuarios han denunciado un aumento en los conflictos y agresiones a bordo.

A pesar de la difusión del video, las autoridades de Nuevo León no han emitido un comunicado oficial sobre el caso ni confirmado si intervinieron unidades de seguridad tras la riña. Se espera que en las próximas horas se determine la identidad de los involucrados y se investigue el origen del altercado.

Otro caso reciente: chofer muere tras pelea con pasajero en Monterrey

El 24 de octubre, también en Monterrey, se registró una tragedia en el transporte público cuando un conductor de la ruta 220 Provileón perdió la vida tras una pelea con un pasajero que se molestó porque el chofer desvió su recorrido sobre la avenida Bernardo Reyes.

La discusión escaló rápidamente a los golpes, y el conductor sufrió un ataque respiratorio dentro de la unidad. Aunque pasajeros solicitaron ayuda médica, el hombre ya no presentaba signos vitales al llegar los servicios de emergencia.

El presunto agresor huyó, pero fue detenido horas más tarde. Las autoridades investigan su responsabilidad en la muerte del chofer, un hecho que ha causado indignación entre transportistas y usuarios del servicio urbano.