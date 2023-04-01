Inteligencia Artificial detectaría cáncer de mama hasta con 5 años de anticipación

La detección temprana del cáncer de mama mejora la supervivencia, disminuye la morbilidad y reduce el costo de la atención si se diagnostica con prontitud y se trata eficazmente y ahora un modelo desarrollado por investigadores que podría predecir esta enfermedad hasta con cinco años de anticipación con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial detecta el cáncer de mama cinco años antes de que este se desarrolle. El Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT ha desarrollado un nuevo modelo de predicción basado en el "aprendizaje profundo" que puede anticipar el desarrollo de la enfermedad.

La inteligencia artificial detecta el cáncer de mama 5 años antes de que se desarrolle 😮



Utilizando inteligencia artificial (IA), investigadores del MIT y del Hospital General de Massachusetts desarrollaron un modelo para predecir el cáncer de mama hasta cinco años antes de que… pic.twitter.com/TcCiDDgLex — Somos Cosmos (@InformaCosmos) April 1, 2023

Los investigadores que trabajaron en el producto, mismo que vio la luz en 2019, también reconocieron que otros proyectos similares a menudo han tenido un sesgo inherente porque se basaron en poblaciones de pacientes blancos y diseñaron específicamente su propio modelo para que esté informado por datos "más equitativos" que garanticen que sea "igualmente preciso para mujeres blancas y negras”.

Entrenado en mamografías y resultados conocidos de más de 60 mil pacientes, el modelo aprendió los patrones sutiles en el tejido mamario que son precursores de tumores malignos.

Aunque se ha demostrado que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama, hay quien debate sobre la frecuencia con la que se deben realizar las pruebas de detección y cuándo comenzar. La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda la detección anual a partir de los 45 años, mientras que el Grupo de trabajo preventivo de Estados Unidos recomienda la detección cada dos años a partir de los 50 años.

Los investigadores probaron la tecnología con datos de 2009 a 2012 provenientes de 90,000 mamografías de más de 6,000 pacientes del Hospital General de Massachusetts. El sistema de inteligencia artificial pudo detectar patrones sutiles que no podían ser identificados por humanos en los tejidos mamarios, logrando prever las posibilidades del desarrollo del cáncer.

Este avance permitirá personalizar tratamientos y seguimientos, adaptándose a las necesidades y riesgos específicos de cada paciente. Además, el modelo es efectivo en mujeres blancas y negras, abordando disparidades raciales en la detección del cáncer.

La inteligencia artificial predijo el 31% de los casos de pacientes de alto riesgo, lo que representa una mejora significativa en la prevención de la enfermedad, ya que las técnicas tradicionales anteriores solo podían predecir el 18% de estos casos. Los investigadores esperan aplicar este enfoque a otras enfermedades, revolucionando el diagnóstico temprano y la atención médica.

