Con llamado al voto, candidatos cierran campaña en Baja California

A unos cuántos días de que se realice la elección y en la víspera del cierre de campañas, los partidos políticos que recientemente se han creado en Baja California (BC) han empezado a declinar en favor de los candidatos que van a la delantera en las preferencias electorales.

Por ejemplo Jorge Ojeda, por el partido Fuerza por México, declinó en favor de la morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras que Gina Soler, aspirante a la presidencia municipal de Tijuana, lo hizo por Jorge Hank Rhon del partido Encuentro Solidario.

Pero existe poca claridad sobre el apoyo que el PRI brinda a su candidata, Lupita Jones y es que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional y sus sectores en Baja California decidieron apoyar a su ex militante Jorge Hank Rhon, candidato a gobernador del Partido Encuentro Solidario (PES).

“No hubo y no se consolidó una empatía, no hubo, ni se consolidó una agenda que satisficiera las necesidades que los militantes y ciudadanos de Baja California reclaman”, externó Carlos Jiménez Ruiz, dirigente estatal del tricolor.

Incluso llamó a las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD a retirar el apoyo a la candidata Lupita Jones y se le dé al ingeniero Jorge Hank Rhon, aunque la dirigencia nacional del tricolor informó que mantiene su apoyo a Jones.

En medio de este galimatías iniciaron los cierres de campaña en esa entidad.

“Yo son la candidata”, insiste Lupita Jones

Desde San Quintín, que será el sexto municipio de Baja California, la ex Miss Universo realizó su cierre de campaña a la candidatura.

Desde ahí dijo: “tenemos un gran reto, un gran compromiso de sacar adelante a nuestro nuevo municipio”.

La candidata de la alianza PRI-PAN y PRD aseguró que trabajará de la mano para que mejore la economía y condiciones de vida de sus familias.

Llamó a que el próximo 6 de junio “hay que salir a defender la decisión de los ciudadanos” e insistió que “va a garantizar que Baja California tenga el gobierno que necesitamos”.

Jorge Hank realiza cierra campaña en Estadio Caliente

Desde muy temprano este domingo cientos de simpatizantes arribaron al Estadio Caliente para apoyar a Jorge Hank Rhon, candidato a la Gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES) en el cierre de su campaña por la entidad.

En la ciudad de Tijuana se llevó a cabo el primer cierre de campaña con música en vivo y en donde el candidato emitió su mensaje ante los miles de habitantes a quienes solicitó su confianza y su voto el próximo 6 de junio.

Gracias por el diálogo, todos estamos de acuerdo en que merecemos un gobierno de primera.



Y con nuestro voto este 6 de junio lo tendremos, recuperaremos lo que es nuestro.



¡Juntos por la Victoria!



Este 6 de junio #VotaPES pic.twitter.com/GgUiamDESc — Jorge Hank Rhon (@Jorge_HankRhon) May 29, 2021

Cabe señalar que a las 3:00 de la tarde realizó otro acto de cierre de campaña en el municipio de Ensenada.

Evitar que vuelvan los prianistas, pide Marina del Pilar de Morena

En el primero de sus cierres de campaña, la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pidió salir a votar la próxima semana y evitar vuelvan los “prianistas que hoy se dicen indignados”.





Aseguró que con el actual gobierno “se está devolviendo al pueblo lo que le robaron los gobiernos corruptos. Falta mucho por hacer, apenas va un año y medio”, de la Cuarta Transformación en el estado.

Dijo que en la actual contienda electoral, “los prianistas andan muy indignados, diciendo que ahora sí van a hacer lo que no hicieron en 30 años, cuando no repararon calles, no trajeron agua a todas las colonias de nuestro estado, no atendieron a los que menos tienen y, por supuesto, eso sí, se enriquecieron”.

Dijo que de ganar la elección del próximo 6 de junio recorrerá de nueva cuenta arina del Pilar aseguró la entidad.

¡NO LES VOY A FALLAR!



A los miles y miles de transportistas tijuanenses que hoy se suman con nosotros les reitero que ustedes, sus familias y toda la clase trabajadora cuentan conmigo.



Este es el movimiento que representa a la inmensa mayoría de bajacalifornanos que... (1/3) pic.twitter.com/R7D96hNOhD — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 30, 2021

Los demás candidatos son Alcibíades García por Movimiento Ciudadano, Victoria Bentley de Redes Sociales Progresistas, Jorge Ojeda por Fuerza por México y Carlos Atilano Peña, del Partido Baja California, quienes también realizaron actos de campaña a lo largo de la entidad.

