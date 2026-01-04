¿Verificación gratis en Jalisco? Esto pagarás por el refrendo vehicular tras aumento en 2026

¡La cuesta de enero! Este 2026 llegó con aumentos en varios trámites, especialmente en el refrendo vehicular, dejando atrás los días del paquetazo 3x1 en Jalisco.

Este año, tanto automovilistas como motociclistas pagarán un poco más, aunque aún se mantienen algunos descuentos en otros trámites vehiculares.

Costo del refrendo vehicular en Jalisco en 2026

El refrendo vehicular quedó fijado de la siguiente manera:



Automóviles: mil pesos

Motociclistas: 600 pesos

Aunque el alza no cayó nada bien entre los contribuyentes, el gobierno jalisciense subraya que el pago del refrendo 2026 incluye la verificación vehicular gratis, además de la Tarjeta de Circulación, gracias a un subsidio estatal que se mantendrá durante todo el año.

Además del este trámite, se deben cubrir 100 pesos obligatorios, de los cuales 40 se destinan a la Cruz Roja Mexicana y 60 al Hogar Cabañas. Este monto es indispensable para poder realizar la verificación.

Calendario de verificación en Jalisco 2026

Con el fin de realizar el trámite a tiempo y para evitar confusiones, el calendario de este año permanece sin cambios, y se establece conforme a la terminación de placas:



Enero – febrero: 1

Febrero – marzo: 2

Marzo – abril: 3

Abril – mayo: 4

Mayo – junio: 5

Julio – agosto: 6

Agosto – septiembre: 7

Septiembre – octubre: 8

Octubre – noviembre: 9

Noviembre – diciembre: 0

Es importante que una vez que hayas hecho el refrendo, realices tu cita en el sitio: tps://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida . Donde escribirás el número de placas y el número VIN.

¿Quiénes no pagan verificación vehicular en Jalisco?

Algunos vehículos están exentos de la verificación, sin importar el calendario, entre ellos:



Autos modelo 2026 y 2027

Vehículos 100% eléctricos

Híbridos eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos que puedan circular solo con energía eléctrica

Vehículos con placas federales

Automóviles con placas de auto clásicos

Motocicletas

Descuentos en fotomultas y multas en Jalisco en 2026

Para darle un respiro a tu monedero, la Secretaria de Hacienda dio a conocer una serie de descuentos en los próximos meses con el fin de ayudar al contribuyente:

