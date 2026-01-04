¿Verificación gratis en Jalisco? Esto pagarás por el refrendo vehicular tras aumento en 2026
Arranca 2026 y, para estar al corriente con tus trámites, te compartimos el precio del refrendo vehicular en Jalisco para autos y motos, pero ¿qué incluye?
¡La cuesta de enero! Este 2026 llegó con aumentos en varios trámites, especialmente en el refrendo vehicular, dejando atrás los días del paquetazo 3x1 en Jalisco.
Este año, tanto automovilistas como motociclistas pagarán un poco más, aunque aún se mantienen algunos descuentos en otros trámites vehiculares.
Costo del refrendo vehicular en Jalisco en 2026
El
refrendo vehicular
quedó fijado de la siguiente manera:
- Automóviles: mil pesos
- Motociclistas: 600 pesos
Aunque el alza no cayó nada bien entre los contribuyentes, el gobierno jalisciense subraya que el pago del refrendo 2026 incluye la verificación vehicular gratis, además de la Tarjeta de Circulación, gracias a un subsidio estatal que se mantendrá durante todo el año.
Además del este trámite, se deben cubrir 100 pesos obligatorios, de los cuales 40 se destinan a la Cruz Roja Mexicana y 60 al Hogar Cabañas. Este monto es indispensable para poder realizar la verificación.
Calendario de verificación en Jalisco 2026
Con el fin de realizar el trámite a tiempo y para evitar confusiones, el calendario de este año permanece sin cambios, y se establece conforme a la terminación de placas:
- Enero – febrero: 1
- Febrero – marzo: 2
- Marzo – abril: 3
- Abril – mayo: 4
- Mayo – junio: 5
- Julio – agosto: 6
- Agosto – septiembre: 7
- Septiembre – octubre: 8
- Octubre – noviembre: 9
- Noviembre – diciembre: 0
Es importante que una vez que hayas hecho el refrendo, realices tu cita en el sitio: tps://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida . Donde escribirás el número de placas y el número VIN.
¿Quiénes no pagan verificación vehicular en Jalisco?
Algunos vehículos están exentos de la verificación, sin importar el calendario, entre ellos:
- Autos modelo 2026 y 2027
- Vehículos 100% eléctricos
- Híbridos eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos que puedan circular solo con energía eléctrica
- Vehículos con placas federales
- Automóviles con placas de auto clásicos
- Motocicletas
Descuentos en fotomultas y multas en Jalisco en 2026
Para darle un respiro a tu monedero, la Secretaria de Hacienda dio a conocer una serie de descuentos en los próximos meses con el fin de ayudar al contribuyente:
- 70% de descuento en cambio de propietario todo el año.
- Hasta 60% de descuento en fotomultas, infracciones viales estatales y recargos durante enero y febrero.
- 50% de descuento en fotomultas si pagas de forma presencial.
- 5% de descuento por pronto pago en enero y febrero si realizas el trámite en línea.
- Si pagaste el refrendo 2025 y no hiciste el canje, podrás hacerlo sin costo durante enero, febrero y marzo de 2026.