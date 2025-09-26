Osa llegó con anemia, dermatitis y una bacteria a La Pastora en Nuevo León; Profepa acudió a investigar

La osa que aparece en malas condiciones de salud, en un video que se viralizó en redes sociales, fue rescatada de un caso de cautiverio hace dos años y se trasladó al zoológico La Pastora, con anemia, dermatitis y una bacteria, explicó Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo Léon.

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez Cantú, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le pidió al zoológico “hacerse cargo y resguardar al ejemplar”, una osa negra americana, que al momento de su rescate se detectó su mal estado.

“Fue rescatada del cautiverio, ella llegó muy enferma, con anemia, con dermatitis, y con una bacteria que se llama leptospirosis, además llegó con insuficiencia renal y hepática”, añadió.

En su cuenta de Instagram, la titular de Amar a Nuevo León compartió el dictamen donde se puede leer que en febrero de 2023, Protección Civil del municipio de Mina, Nuevo León, reportó una cría de oso negro americano, llevaba una correa, lo que indicaría que estaba en cautiverio.

“Presenta también deshidratación y una condición física no favorable (...) el ejemplar de oso negro hembra de un año de edad, se designó como destino final para su custodia, resguardo, rehabilitación, la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) denominada Parque Zoológico La Pastora”, según lo expuesto en el expediente.

Desnutrición y abandono: La cruda realidad de una osezna



Un ejemplar de oso negro americano se encuentra en estado crítico debido a la negligencia en un zoológico de Nuevo León. El video muestra la emaciación y el abandono en el que se encuentra. La Profepa investiga el caso… pic.twitter.com/FxSNUgs1oA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Asimismo, Mariana Rodríguez difundió una fotografía de la osa cuando fue rescatada en 2023, donde es posible apreciar su mal estado de salud y que a decir de la titular de Amar a Nuevo León, su enfermedad “es irreversible y nada más la Profepa puede tomar la decisión de si se duerme o si continúa con su tratamiento”.

“Como cualquier enfermedad, hay épocas donde el hongo de la piel se le activa de una manera mucho más agresiva, pero los doctores nos dicen que sí come, que se hidrata, que evacúa y que duerme bien”.

Video viral expuso las condiciones de la osa enferma y Profepa se pronunció

En redes sociales comenzó a circular el video donde se ve a la osa, en evidente deterioro y que actualmente permanece resguardada en el zoológico La Pastora, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Tras la difusión de este material, el zoológico emitió un comunicado para detallar que autoridades de la Profepa, de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y del propio recinto, hicieron una inspección del ejemplar que desde hace dos años permanece bajo resguardo.

Durante esta visita, se pidió la autorización de Profepa para realizar estudios complementarios a la osa, a fin de evaluar si es necesario modificar su tratamiento. La dependencia federal debe aprobar este tipo de manejos, ya que se trata de un animal catalogado en peligro de extinción.