Arrestan con droga a hermano de funcionaria de Secretaría del Bienestar en Veracruz

Policías detuvieron a Heriberto "N", hermano de Estefani Galassi Gómez, delegada regional de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en Poza Rica, Veracruz.

La servidora pública se pronunció al respecto luego de darse a conocer la detención de su hermano y a través de un comunicado confirmó que Heriberto "N" se encuentra actualmente en un proceso legal en el municipio de Tihuatlán.

¿Por qué detuvieron a hermano de funcionaria de Veracruz?

El arresto de Heriberto "N" forma parte de una investigación hecha por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la cual dio a conocer la captura de más personas tras un cateo donde desarticuló una supuesta célula delictiva y aseguró drogas.

Fue trasladado a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial al ser detenido este 30 de marzo a las 16:25 horas.

Agentes catearon un inmueble ubicado en la colonia Magisterial, en el municipio de Tihuatlán, operativo en el que participaron fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, junto con la Secretaaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

En el lugar fueron aseguradas diversas dosis de aparente marihuana y sustancias con apariencia de cristal y cocaína.

Hermano de servidora pública fue detenido con más personas en Veracruz

Heriberto "N" no fue detenido solo, pues junto con él fueron arrestadas en flagrancia más personas tras un cateo en un domicilio.

Las indagatorias señalan que en el lugar presuntamente se realizaban actividades de venta y distribución de narcóticos en la zona norte de la entidad.

Además, de acuerdo con la fiscalía del estado, se cuenta con información que presuntamente relaciona los detenidos con un grupo delictivo en la región. Los demás detenidos fueron identificados como:



Raúl Birzabith "N" Ana Karen "N" Bernny Arain "N" Denilsson José "N" Atanacia "N" Salustio "N" Gloria "N"



¿De qué acusan a hermano de delegada de programas sociales del Bienestar en Veracruz?

La Fiscalía de Veracruz informó que las ocho personas detenidas, entre ellas el hermano de Estefani Galassi Gómez, son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, cohecho y contra las instituciones de seguridad pública, derivado de conductas de resistencia a la autoridad.

Funcionaria de Secretaría del Bienestar responde a detención de sus hermano en Veracruz

Estefani Galassi Gómez expresó que como hermana de Heriberto "N", confía en que las autoridades harán su trabajo con apego a la ley y respeto al debido proceso.

"Yo, Estefani Galassi Gómez, informo que tuve conocimiento, a través de lo que circula en redes sociales, de la situación que atraviesa mi hermano.

"Derivado de lo anterior, establecí comunicación con mi familia, quienes me confirmaron que mi hermano se encuentra actualmente en un proceso legal en el municipio de Tihuatlán, Veracruz. Asimismo, se me informó que dentro del término constitucional de 48 horas se determinará su situación jurídica", escribió.

En tanto, la delegada regional de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en Poza Rica "no magnificar ni politizar este asunto legal", que dijo, es ajeno a su persona.