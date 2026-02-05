“Atropéllalo al hijo de p...": Captan violento intento de asalto en Nicolás Romero, Edomex

Un violento intento de asalto ocurrido en Nicolás Romero, Estado de México, quedó registrado por una cámara de seguridad y muestra el nivel de violencia con el que operan algunos delincuentes incluso cuando la víctima se resiste y logra escapar.

Los hechos ocurrieron a las 4:55 de la madrugada del miércoles, en la colonia Juárez Barrón, cuando un hombre caminaba por la calle y fue interceptado por los tripulantes de una camioneta de carga. El video, que ya circula en redes sociales, exhibe cómo la escena pasó en segundos de un robo a una agresión que pudo terminar en tragedia.

Video muestra persecución y amenaza de atropello en Nicolás Romero

En las imágenes se observa que la camioneta se detiene de forma repentina. Uno de los sujetos desciende y encara al peatón con la intención de despojarlo de sus pertenencias. Sin pensarlo demasiado, la víctima decide correr para ponerse a salvo.

La reacción del asaltante escala rápidamente. Mientras persigue al hombre, grita a su cómplice —quien permanece al volante— "atropéllalo al hijo de pe...". La camioneta avanza y por momentos parece que el ataque terminará con el peatón embestido sobre el asfalto.

Acorralado y sin salida, el asaltante que estaba abajo de la camioneta comenzó a golpear a la víctima con un tubo en repetidas ocasiones. Los gritos alertan a los vecinos, lo que genera tensión entre los delincuentes. Desde el vehículo, el conductor exige la mochila de la víctima, pero la resistencia y el escándalo los obliga a retirarse.

Finalmente, los dos sujetos huyen sin llevarse nada, dejando atrás un intento de robo que estuvo a punto de convertirse en homicidio.

Robos a transeúntes en el Edomex

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se cometieron 15 mil 172 robos a transeúntes en el Estado de México, apenas mil 635 casos menos que en 2024, cuando se registraron 16 mil 807 denuncias, colocando a la entidad como la número uno en este delito a nivel nacional, duplicando el número de casos como la Ciudad de México que se ubica en el segundo puesto.

Las cifras reflejan que, aunque existe una ligera disminución, el robo a peatones sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en la entidad, particularmente en municipios como Nicolás Romero, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec donde los habitantes denuncian inseguridad durante la madrugada y en calles con poca vigilancia.