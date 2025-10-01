VIDEO: ¡Llovieron puños! Captan riña entre locatarios en la Plaza de la Tecnología en Monterrey

Momentos de tensión se vivieron en Monterrey, Nuevo León, luego de que se desatara una riña entre locatarios de la Plaza de la Tecnología la noche del lunes 29 de septiembre.

Según los primeros reportes, al menos nueve hombres y una mujer se enfrentaron a golpes y empujones frente a decenas de transeúntes, que no dudaron en grabar el momento.

VIDEO: Momento de la riña entre locatarios en Monterrey, Nuevo León

En redes sociales circula un video del enfrentamiento, donde se observa cómo los jóvenes golpean y empujan a otros, interrumpiendo el caminar de las personas que se encontraban sobre la calle Hidalgo, cerca de la zona comercial Morelos, uno de los puntos más concurridos del centro de Monterrey.

De acuerdo con testigos, la disputa habría iniciado por diferencias entre vendedores, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta.

Captan riña entre jóvenes al exterior de la Plaza de la Tecnología en #Monterrey pic.twitter.com/EI7MdAfX9k — Portal MX (@PortalMX_) September 30, 2025

Durante varios minutos, los involucrados se golpearon incluso por la espalda, convirtiendo la escena en un verdadero campo de batalla: si unos se alejaban, los otros permanecían listos con los puños, preparados para atacar de nuevo

A pesar de la escena, elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey solo llegaron para frenar la pelea, sin que se reportaran detenidos por alterar el orden en la vía pública.

¡Más peleas en la calle! Captan otra riña en Monterrey

Cabe recordar que este no es el primer caso de violencia entre locatarios en Monterrey, ya que el pasado 28 de septiembre, 6 personas fueron detenidas tras una pelea en el Mercado Juárez, ubicado en Guerrero y Ruperto Martínez.

Entre los arrestados se encuentran cuatro mujeres y dos hombres, quienes protagonizaron una confrontación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En los videos se puede observar cómo dos mujeres de playera rosa se jalonean del cabello mientras un hombre intenta separarlas, además se pueden escuchar gritos como “¡pártele su madre!”.

Los detenidos fueron identificados como Gloria Isabel de 55 años, Samantha de 36, Héctor de 40, Guadalupe de 47, Humberto de 44 y Margarita de 17 años. Pese a esto, no se dio a conocer el motivo de la pelea.